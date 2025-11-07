Мосжилинспекция и власти Москвы молчаливо встали на сторону рейдеров: 10 тысяч жителей вынуждены искать защиту у Путина

В московском районе Митино разгорается громкий скандал с угрозой захвата крупного жилого комплекса «Митинская-Ecopark» со стороны управляющей компании (УК) ООО «ЖКХ Сервис Плюс». Жители направили обращение президенту РФ Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию на фоне вопиющего бездействия столичных органов власти.

Москвичи обратили внимание, что попытка захвата комплекса общей площадью около 160 000 кв. метров с более чем 10 000 жителями на Митинской улице (д. 28, корпуса 4 и 5) началась весной. Большинство собственников отказались поддержать передачу своих домов под управление новой компании, но протоколы голосования были подделаны. Более 70% жителей направили обращения в Мосжилинспекцию (МЖИ) о фальсификации итогов «собрания собственников», но власти проигнорировали это обстоятельство и готовят документы на управление жилым комплексом для ООО «ЖКХ Сервис Плюс» с разрывом договора с нынешней управляющей компанией, работа которой полностью устраивает жителей комплекса.

Как считают москвичи, новая УК явно действует по сценарию компании-захватчика при по поддержке органов власти: такие фирмы получают доступ к денежным средствам жителей, оплачивающих ЖКУ, не рассчитываются с ресурсоснабжающими организациями, похищают деньги и затем покидают ЖК, оставляя его собственников с долгами.

По данным общественного советника Москвы Марины Ярчук, слова которой привидятся в обращении к главе СК, таким образом компания «ЖКХ Сервис Плюс» уже захватила 72 дома.

Обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину

«Проблема усугубляется вопиющим бездействием представителей управы района Митино и Тушинской межрайонной прокуратуры: на встречах с жителями мы получаем многочисленные обещания проверок, которые не выполняются, запросы в надзорные органы не направляются, более того в применении мер прокурорского реагирования в виде запрета МЖИ по включению наших домов в лицензию компании-захватчика нам отказано», – говорится в общении к президенту.

Жители домов обращались также в полицию, прокуратуру, к мэру Москвы Сергею Собянину и суд, но пока все оказалось бесполезно.

«Своим бездействием чиновники и сотрудники местных органов власти, а в большей степени Мосжилинспекция, дискредитируют федеральную власть, подрывают веру населения в основы государственного строя Российской Федерации и Конституцию, как основной закон, призванный гарантировать соблюдение прав граждан страны», – почеркнули москвичи.

По их мнению, только поручение главы государства способно обратить внимание госорганов на вопиющую ситуацию и заставить местные органы власти остановить беззаконие.

«Владимир Владимирович, умоляем Вас, помогите нам!» – говорится в обращении москвичей.

Москва, Анастасия Смирнова

