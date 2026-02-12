Департамент Максима Ликсутова игнорирует жалобы москвичей и запросы СМИ

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, который возглавляет вице-мэр Максим Ликсутов, игнорирует жалобы жителей столицы и запросы средств массовой информации по проблемным вопросам. В частности, без ответа чиновников остались обращения о транспортном коллапсе в районе Митино.

Редакция РИА «Новый День» после видеообращения жителей микрорайона на Муравской улице, где в утренние и вечерние часы пик москвичам с детьми приходится ездить в переполненных автобусах, направила 29 января в департамент запрос о планах ведомства относительно решения этой проблемы.

«Планируется ли выделить дополнительный маршрут в этот микрорайон? Возможен ли вариант дополнительных автобусов, которые бы с минимальными интервалами курсировали от конечной остановки транспорта «Мир Митино» до метро «Пятницкое шоссе» и обратно?» – поинтересовалась редакция.

В ведомстве Ликсутова предпочли не решать проблему, а нарушить закон о СМИ и не отвечать на запрос журналистов.

Аналогичным образом поступил также департамент гражданского строительства города Москвы, не ответив на вопросы редакции РИА «Новый День» о сроках введения в эксплуатацию социальных объектов в густонаселенном микрорайоне на Муравской улице – школы и детских садов.

Ранее жители московского района Митино обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, генпрокурору Александру Гуцану и мэру столицы Сергею Собянину с жалобой на отсутствие социальной инфраструктуры, которая должна быть предусмотрена для густонаселенного жилого массива на Муравской улице постановлением правительства Москвы № 479-ПП.

Москвичи обратили внимание, что на сегодняшний день в жилом массиве на Муравской заселены дома на 9366 квартир, но нет ни одного детского сада и ни одной работающей школы. «Из запланированных 5 детских садов и 2 школ не функционирует ни один объект, к строительству большинства даже не приступали», – подчеркивается в обращении.

Позже было записано видеообращение к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Москвичи также обратили внимание не только на отсутствие социальной инфраструктуры, но и транспортный коллапс. По словам жителей, выезд из района осуществляется по одной полосе дорожного полотна. «Каждое утро семьи с маленькими детьми пытаются добраться до ближайших учебных заведений на личном и общественном транспорте. На остановках собирается по 200 человек. В случае затора люди ждут автобус по 40 минут», – пожаловались жители столицы.

По их словам, после обращений должной реакции со стороны чиновников не последовало. Вместо решения проблемы инициаторов вызвали в прокуратуру для объяснений.

Москва, Екатерина Попова

