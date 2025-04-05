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Суббота, 5 апреля 2025, 12:08 мск

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В Москве запустят оплату проезда по «биометрии» в наземном транспорте

В текущем году в Москве оплата проезда по «биометрии» станет доступна на всех турникетах метро и в наземном городском транспорте. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в ближайшие два году планируется внедрить такую систему на всех станциях МЦД, в результате чего эту услуга будет доступна ежедневно для почти миллиона пассажиров.

Осенью 2021 года оплата проезда по биометрии заработала на станциях метро. Сейчас эта система функционирует на МЦК, регулярном речном транспорте и «Аэроэкспрессе». К системе подключено свыше 1,1 тысячи турникетов, уточнил Собянин.

Москва, Светлана Антонова

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