В Москве увеличат зарплаты учителей и воспитателей почти на 25%

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о повышении с 1 сентября зарплат учителей, воспитателей и мастеров производственного обучения на 22-24%. По его словам, на эти цели уже дополнительно выделено 56 млрд рублей.

«Мы по уровню заработной платы идем несколько выше даже указов президент, которые посвящены этому. Но с учетом того, что видите, какая инфляция, удорожание и так далее, мы приняли решение с 1 сентября значительно повысить и оклады, и зарплату педагогов», – сказал Собянин, выступая сегодня на заседании городского педсовета.

По официальным данным, которые приводились на портале мэра и правительства Москвы, в 2023 году средняя зарплата педагогов в столице составляла около 144 тысяч рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

