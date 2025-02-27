«Культурный барометр» Москвы: иконам – парковка, миллиардерам – дворцы, а остальным – цирк!

Выставка выдающегося художника Ильи Глазунова в «Паркинг-галерее Зарядья» вызывает очень противоречивые ощущения на фоне происходящего с культурным наследием Москвы. В авторской колонке для РИА «Новый День» эксперт по государственной культурной политике, директор фонда «Диалог на русском» Лариса Михайлова обратила внимание на абсурдность некоторых административных решений, которые явно негативно отражаются на общем культурном уровне и облике столицы.

В феврале 2023 года в «Паркинг-галерее Зарядья» состоялось торжественное открытие выставки «ВЫПУСК. ИСТОРИЯ. Академия Ильи Глазунова», посвящённой 95-летию выдающегося художника. Это было поистине грандиозное событие, которое собрало вместе 25 ведущих музеев страны.

Однако путь к просторному залу площадью 3000 квадратных метров оказался весьма необычным. Он пролегал через обычную подземную парковку, где сотням гостей пришлось лавировать между грязными машинами и выхлопными газами.

Впрочем, никто не обращал на это внимания. Люди пришли на встречу с великим, и вечер получился торжественным. Ректор Академии живописи, ваяния и зодчества им. И.С. Глазунова Иван Глазунов, а также священнослужители и высокопоставленные гости говорили о значимости русской художественной школы, о ее сакральных традициях, которые передаются из поколения в поколение.

Я была поражена масштабом и значимостью экспозиции, которая рассказывала о богатой истории здания архитектора В.И. Баженова на Мясницкой улице. В разное время здесь располагались рисовальная школа Московского художественного общества, училище, а сегодня – Академия. На выставке можно было увидеть подлинные работы знаменитых преподавателей и выпускников, таких как Исаак Левитан, Иван Шишкин и Михаил Нестеров. Эти имена составляют золотой фонд русской живописи, и их творчество заложило силу и глубину традиции, продолженной в 1986 году великим мастером Ильей Глазуновым. Особое внимание на выставке было уделено работам студентов. Наполненные глубоким чувством, они двигают школу вперед.

Меня особенно тронуло присутствие работы «Дебальцево» моего хорошего друга, выпускника Академии, художника Алексея Крюкова. С 2014 года он регулярно ездит «за ленту», создавая этюды с натуры, пишет портреты участников СВО на Украине. Это и есть искусство настоящего времени – когда художники не только отражают свою эпоху, но и строят мост между поколениями, соединяя героев прошлых веков с теми, кто сегодня борется за будущее, и теми, кто придет после. Я сразу же позвонила Алексею, чтобы поздравить его, но застала на пути в Изборск, к новой творческой работе.

Проведя два часа в ультрасовременном зале – в огромном пространстве с высокими потолками, профессиональным освещением и хорошей вентиляцией, гости направились к выходу. И вновь оказались на настоящей парковке – не концептуальной, а вполне реальной. Люди шли по грязной жиже, дыша выхлопными газами, рискуя испачкаться о бамперы. Лифт вмещал всего четырёх человек, и ждать его было бессмысленно. Пешеходной линии просто не было.

Модное название «Паркинг-галерея» оказалось не оригинальной задумкой, а буквальным описанием!

Мне легко представить себя на месте Ивана Демидова, который в 2019 году возглавил парк «Зарядье» с лужайками и скамейками. Как и я, он родом из Самары, города с богатыми театральными и музыкальными традициями, и наверняка был удивлён тем, что в распиаренном Зарядье не хватило места для культурного пространства. Зато была огромная подземная парковка. Его остроумным решением было переоборудовать бесконечные парковочные ряды в культурный комплекс мирового уровня. Правда, часть парковки зачем-то оставили. Демидов справился с ещё одной небанальной задачей – придать этому абсурдному контрасту смысл, преподнеся его как «революционный урбанистический формат, где искусство ловко мимикрирует под городскую среду». Для управленца это была несомненная победа – в 2023 году он создал третий по размерам зал в центре Москвы и запустил в нём флагманский проект «ВЫПУСК», который собирает на одной площадке выпускников художественных и архитектурных вузов столицы.

В 2025 году его темой и стала история Глазуновки. Выставка венчалась залом православного искусства. В нём были представлены освящённые иконы. Это один из принципов русской художественной школы – ставить во главу экспозиции символ Духа, знак исконно русского представления о главенстве духовного над бренным и тленным, где искусство и духовность нашей культурной идентичности сливаются воедино.

Но где? В подземелье. На ум приходят смутные времена, когда иконы прятали в монастырских катакомбах, чтобы уберечь от гонений. Но какая сегодня опасность, когда Россия возвращает перевёрнутый мир с головы на ноги: вместо культа денег, гедонизма и извращённых либеральных идеологий вновь утверждаются вера и традиционные ценности как опора страны?

Почему же главный символ этой веры оказался не под сводами дворца и не в музейном зале, а на месте парковки? Закроем глаза, что директор и администратор победил в Демидове создателя канала «Спас».

Но почему Алексей Анатольевич Фурсин, министр Правительства Москвы, который два часа ходил по выставке со съёмочной группой, не задался этим вопросом, не увидел в этом парадокса и ни на мгновение не устыдился? Допустим, он лишён религиозного чувства. Но чувство патриотическое, гражданственное?

С другой стороны, ему ли не знать, что в Москве нет достойных академического искусства выставочных пространств? Вон и в Манеже кровля протекла.

Мэр Москвы С.С. Собянин недавно отчитался, что с начала 2024 года в столице уже построено шесть зданий для учреждений культуры, четыре культурно-просветительских центра, до конца года планируется ещё десять зданий, среди них два культурных центра – в Южном Медведкове и Северном Бутове, Музей искусств на ЗИЛе, комплекс «Олимпийский», Центральный ипподром, галерея Василия Нестеренко и другие. В 2025 году закроется «Экспоцентр», на его месте появится Национальный центр «Россия». Мэр почему-то гордится новым зданием Третьяковки – безликим многофункциональным комплексом, лишённым архитектурной выразительности и художественной ценности, не вызывающим ни гордости у москвичей, ни восхищения у туристов.

Вы сами видите – в планах нет ни одного нового дворца для академического искусства, ни одного амбициозного архитектурного проекта, опережающего время, ни одного культурного кластера. Ничего.

Зато в Москве, вопреки протестам жителей, продолжают сносить исторические здания. Но вместо новых музеев, академий и галерей впритык к Зарядью, Третьяковке, у Большого Москворецкого моста растут элитные апартаменты для миллиардеров. Для культуры земли нет, а для очередных домов для сверхбогатых – сколько угодно. Ждать от частных инвесторов капитальных вложений в культуру – это значит плодить центры западного антиискусства типа ГЭС-2 и «Зотов-центра».

Почему же вместо стратегического планирования мы видим лишь запоздалые ремонты, бесконечные реконструкции устаревшего фонда и компромиссные решения типа парковок или заводских корпусов на выселках? Почему те, кто находятся у власти 15 лет, не предвидели очевидного – ветшания старых зданий, неизбежных форс-мажоров, необходимости новых площадей?

Где план развития инфраструктуры, соответствующей целям культурного суверенитета? В XXI веке, когда архитектура даёт возможность создавать грандиозные культурные пространства будущего даже в условиях плотной застройки, Москва игнорирует эти технологии и оставляет академическое искусство без достойного будущего. Если русская художественная школа для них не в приоритете, пусть скажут это открыто.

Тем временем профессиональное академическое искусство развивается вопреки бюрократам – новые жанры, форматы, работы требуют современного технического оснащения. «ВЫПУСК» свидетельствует – нужно больше мастерских, открытых пространств.

Если Москва продолжит вытеснять академическое искусство во второстепенные, временные, арендованные локации, она рискует утратить статус международного центра культурного притяжения.

Ах, как же я могла забыть о главной альтернативе? «Цирк, цирк, цирк! Это сказочный сияющий шатёр», – как пел клоун Олег Попов.

Интересно, могли бы чиновники от культуры работать ассистентами фокусника? Если они не готовы действовать решительно, пусть блистают в свете софитов, и ждут, пока их засунут в пыльный ящик с полудохлым голубем.

Москва, Лариса Михайлова, эксперт по государственной культурной политике, директор фонда «Диалог на русском»

© 2025, РИА «Новый День»

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