В Москве вводят запрет на публикацию данных о терактах и атаках БПЛА

В Москве вводятся на ограничения на публикацию текстовых, фото- и видеоматериалов, отражающих последствия террористических актов, включая результаты ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства российской столицы.

В публикации уточняется, что ограничения не коснутся информации, опубликованной Минобороны России, на официальном сайте мэра и правительства Москвы и на страницах блога мэра Москвы.

«Это положение столичная Антитеррористическая комиссия приняла в целях недопущения распространения недостоверной информации», – уточняется в сообщении.

В московской мэрии уточнили, что за нарушение запрета грозят штрафы: для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

