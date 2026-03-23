Последняя надежда: жители северо-запада Москвы пожаловались Путину на нарушение прав детей на доступное образование и медицину

Жители новостроек района Митино на северо-западе Москвы записали открытое видеообращение к главе российского государства Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в решении проблемы отсутствия социальной инфраструктуры. Президенту РФ рассказали, что ни одна инстанция не реагирует на нарушение прав детей на доступные образования и медицину.

«Уважаемый Владимир Владимирович! К вам обращаются жители района Митино, улица Муравская. В нашем молодом микрорайоне введены в эксплуатацию 10 тысяч квартир. Проживают около 4 тысяч детей, в том числе инвалиды и дети с ограничения возможности здоровья. Но в шаговой доступности нет ни одной бюджетной школы, детского сада и поликлиники, добираться до них утром мы вынуждены более 40 минут», – отметили москвичи.

При этом жители микрорайона новостроек обратили внимание, что застройщик ПИК возводит здание школы уже четвертый год и до сих пор готовность не дотягивает до 50%. При этом здание детского сада уже год находится в стадии готовности 99%, но его не вводят в эксплуатацию. «Мы вынуждены ездить в переполненных автобусах с 3-летними детьми или идти в садик пешком через лес 30-40 минут по не оборудованным и неосвещенным тропинкам», – пояснили жители района Митино.

Ранее москвичи обращались в Управу района Митино, в департамент образования, госстройнадзор, департамент транспорта Москвы, к мэру столицы Сергею Собянину к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и Генеральному прокурору Александру Гуцану, но, как говорят москвичи, все эти органы власти бездействуют.

«Мы просим вас взять ситуацию под свой контроль и привлечь виновных к ответственности. При вашей четкой позиции поддержки семей с детьми в Москве дети который год лишены права на доступное образование и медицину», – заключается в обращении москвичей.

Москва, Екатерина Попова

