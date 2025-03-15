В Москве открылся сезон проката велосипедов и электросамокатов

В Москве открыт сезон проката самокатов и велосипедов. Как уточнили в столичном департаменте транспорта, в этом году это произошло на неделю раньше в связи с приходом климатической весны.

В ведомстве уточнили, что на старте сезона жителям и гостям города доступны 60 тысяч электросамокатов и более 20 тысяч велосипедов «Велобайк». С этого года арендовать самокат в столице можно будет только после прохождения верификации через MosID. Проверка позволит не допускать в сервис проката детей и подростков и быстрее выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД

В то же время департамент транспорта предупредил, что в случае осадков или возвращения отрицательных температур сервисы аренды поставят на паузу до улучшения погодных условий.

Москва, Светлана Антонова

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