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Среда, 18 сентября 2024, 14:39 мск

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Грабительское завышение тарифов ЖКХ: глава СК Бастрыкин поручил проверить УК «Радасервис»

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку и представить доклад по доводам, изложенным в обращении участников долевого строительства в Москве. Речь идет об очередной проблеме, с которой столкнулись новоселы ЖК «Аквилон Митино».

Накануне инициативная группа граждан записала видеообращение к главе СК России с жалобой на действия управляющей компании (УК) «Радасервис» по поводу необоснованного завышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Новоселы столичного ЖК «Аквилон Митино» считают, что специализированный застройщик «Митино град» группы «Аквилон» навязывает эту УК, представители которой вчера нарушили процедуру проведения «общего собрания» собственников и отказались зафиксировать претензии владельцев квартир. «Радасервис» намеревается брать с каждого квадратного метра 82,72 рубля, что почти в два раза выше расценок в других районах Москвы, а также планирует взимать повышенную плату за вывоз мусора.

Как говорится в сообщении информационного центра Следственного комитета, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Андрею Стрижову доложить по доводам обращения и о ходе проверки. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», – подчеркнули в СК.

Напомним, многоквартирный дом на 943 квартиры в московском районе Митино должен был быть введен в эксплуатацию ещё более года назад, а объект передан дольщикам – до 30 марта 2024 года. Нарушение сроков сдачи жилья со стороны застройщика ООО СЗ «Митино град» группы «Аквилон» после коллективного обращения граждан также послужило поводом для проверки Следственного комитета о нарушении прав участников долевого строительства. В итоге дом был сдан в начале сентября.

Москва, Елена Володина

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