Жители московской новостройки уличили управляющую компанию «Радасервис» в очередном обмане

Сегодня жители новостройки в московском районе Митино уличили в очередном обмане управляющую компанию (УК) «Радасервис», которая всеми способами пытается сохранить за собой право на обслуживание многоэтажки ЖК «Аквилон Митино» на Муравской улице. Москвичи готовят коллективную жалобу в контролирующие инстанции.

Новый инцидент с УК «Радасервис» связан с проведением нового «общего собрания собственников» (ОСС) от имени владельцев квартир. Заявленную на портале «Госуслуги» очную часть «собрания» сегодня проводили именно представители УК, которые не смогли предоставить нотариально заверенную доверенность от инициаторов ОСС, отсутствующих на заседании.

Жители многоэтажки выяснили, что это не единственное нарушение. «Собрание» было организовано в «офисе заселения» новостройки, хотя в анонсе о его проведении было заявлено другое помещение. Из видео, которое предоставили новоселы, следует, что представители УК не могут внятно объяснить, почему так происходит, и отказываются внести очевидные претензии в протокол ОСС, которое якобы инициировано от имени жителей дома.

«Общее собрание собственников» УК «Радасервис»

По словам новоселов, коллективную жалобу по поводу сегодняшнего «собрания собственников» в ближайшее время планируется направить в контролирующие инстанции. Не исключено, что в данном случае речь может идти об откровенной попытке мошенничества.

Как сообщал «Новый День», ранее Лефортовский районный суд Москвы зарегистрировал иск новоселов ЖК «Аквилон Митино» к УК «Радасервис» и специализированному застройщику «Митино град» (группа «Аквилон») о признании недействительным решения предыдущего общего собрания собственников, проводившегося осенью 2024 года после сдачи новостройки в эксплуатацию. Дело в том, что жители дома не были должным образом извещены об этом ОСС, а в дальнейшем выяснилось, что застройщик проголосовал на этих «выборах» в пользу подконтрольной УК «Радасервис» даже теми квартирами, которые уже были переданы в собственность новоселам. Москвичи считают, что это голосование было фальсифицировано, а в результате были установлены завышенные тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Один из самых впечатляющих платежей касается «дополнительной услуги» по вывозу строительного мусора – до 30 тысяч рублей в зависимости от размера квартиры из расчета 447,71 рубля за квадратный метр. Крайнее возмущение многих новоселов вызывал тот факт, что строительного мусора у них нет и не будет, поскольку квартиры сдавались в предчистовой отделке, что вообще не предполагает образование значительного количества отходов, если не делать радикальных конструктивных изменений. Рекордной «платежкой» от «Радасервис» стал выставленный в феврале малообъяснимый месячный счет одному из жителей дома на сумму около 70 тысяч рублей.

«Радасервис» ответила на действия новоселов санкциями – против активистов неформального совета дома направляются иски о взыскании задолженности по платежам за ЖКУ, которые при этом либо не оказываются должным образом, либо не соответствуют положенным нормам, и по которым управляющая компания отказывается делать перерасчет. В то же время «Радасервис» нарушила собственное обещание не начислять суммы за отсутствующий строительный мусор в случае его самовывоза и вернула в квитанции многотысячные «задолженности».

При этом осенне-зимний сезон оказалось, что в новостройке «Аквилон Митино» совсем не отлажена система горячего водоснабжения и отопления. Во многих квартирах не было не только воды, но и температура не соответствовала положенным параметрам – попросту было холодно, что также стало поводом для жалоб в органы власти. В итоге, когда период декабрьских морозов замерзающие жильцы многоэтажки записали видеообращение о коммунальных проблемах, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому поводу и поставил его расследование на личный контроль. Вместе с тем столичный СК организовал также процессуальную проверку после предыдущих обращений жителей ЖК «Аквилон Митино» о завышенных тарифах «Радасервис» на услуги ЖКХ.

Новоселы ЖК «Аквилон Митино» рассчитывают, что Мосжилинспекция зарегистрирует решение альтернативного ОСС, решение которого в феврале-марте 2025 года поддержали большинство собственников квартир и высказались за передачу дома под управление государственному бюджетному учреждению «Жилищник», а в дальнейшем суд отменит итоги осеннего сфальсифицированного «собрания» застройщика и управляющей компании. В результате «Радасервис» будет отстранена от обслуживания многоэтажки.

Москва, Елена Володина

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