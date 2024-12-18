Отсутствие отопления и завышенные тарифы: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы жителей ЖК «Аквилон Митино»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после обращения о нарушении прав жителей новостройки московского ЖК «Аквилон Митино» со стороны управляющей компании «Радасервис». Об этом говорится в сообщении информационного центра ведомства.

В минувшие выходные жители новостройки на улице Муравской в районе Митино опубликовали видеообращение к главе СК, а также мэру Москвы Сергею Собянину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.

«Граждане заселились в новостройку в сентябре текущего года, однако до настоящего времени в здании отсутствуют отопление и горячее водоснабжение, ввиду чего в квартирах фиксируется низкая температура. Кроме того, на придомовой территории осуществляется хранение горючих материалов, что нарушает правила противопожарной безопасности. Также из-за ненадлежащей организации вывоза мусора не соблюдаются санитарные нормы, во дворе образовалась стихийная свалка. Многочисленные обращения в различные структуры результатов не принесли», – пояснили в ведомстве.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Александровичу Стрижову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», – подчеркивается в сообщении СК.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, – уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, что столичный СК организовал также процессуальную проверку после предыдущих обращений жителей ЖК «Аквилон Митино» о завышенных тарифах на услуги ЖКХ со стороны управляющей компании «Радасервис». Как следует из официального ответа ведомства, полученного новоселами, проблемой занимается отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК по г. Москве.

В октябре жители новостройки в столичном районе Митино записывали видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину, в котором сообщили, что начали получать платежки от управляющей компании «Радасервис» с астрономическими суммами. Так, сумма платежа за 2-комнатную квартиру за половину сентября превысила 25 тысяч рублей. В квитанциях жителям ЖК «Аквилон Митино» навязывалась оплата дополнительной услуги по вывозу строительного мусора по цене более 447,71 рубля за квадратный метр, в том числе тем, у кого строительного мусора нет и не предполагается.

В сентябре инициативная группа ЖК «Аквилон Митино» в видеообращении к главе СК России также жаловалась на действия управляющей компании «Радасервис» по поводу необоснованного завышения тарифов ЖКХ из расчета 82,72 рубля за квадратный метр, что почти в два раза выше расценок в других районах Москвы.

В обоих случаях председатель Следственного комитета поручал провести проверку.

Москва, Елена Володина

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