Коммунальный коллапс «Сервис плюс»: жители московской новостройки ЖК «Аквилон Митино» обратились к Александру Бастрыкину

Жители новостройки в московском районе Митино записали коллективное видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести расследование манипуляций со стороны управляющей компании «Радасервис», которая теперь сменила название на УК «Сервис плюс».

Основные претензии новоселов – завышенные тарифы, недоделки застройщика в новостройке и фальсификация общего собрания собственников дома. Другие контролирующие инстанции игнорируют многочисленные жалобы жителей.

Обращение к председателю СК Александру Бастрыкину

Одним из поводов для обращения стало проведение «Радасервис» (теперь УК «Сервис плюс») нового «общего собрания собственников» (ОСС) от имени владельцев квартир. Заявленную на портале «Госуслуги» очную часть «собрания» проводили именно представители УК, которые не смогли предоставить нотариально заверенную доверенность от инициаторов ОСС, отсутствующих на заседании.

Из видео, которое ранее предоставили новоселы, следует, что представители УК не могут внятно объяснить, почему так происходит, и отказываются внести очевидные претензии в протокол ОСС, которое якобы инициировано от имени жителей дома. Как считают москвичи, управляющая компания, которая теперь называется УК «Сервис плюс», но сохранившая прежнее руководство, пытается сохранить за собой управление многоэтажкой, хотя большинство жителей высказались за переход в государственное бюджетное учреждение «Жилищник».

Как сообщал «Новый День», ранее Лефортовский районный суд Москвы зарегистрировал иск новоселов ЖК «Аквилон Митино» к УК «Радасервис» (теперь УК «Сервис плюс») и специализированному застройщику «Митино град» (группа «Аквилон») о признании недействительным решения предыдущего общего собрания собственников, проводившегося осенью 2024 года после сдачи новостройки в эксплуатацию. Дело в том, что жители дома не были должным образом извещены об этом ОСС, а в дальнейшем выяснилось, что застройщик проголосовал на этих «выборах» в пользу подконтрольной УК «Радасервис» (теперь УК «Сервис плюс») даже теми квартирами, которые уже были переданы в собственность новоселам. Москвичи считают, что это голосование также было фальсифицировано, а в результате были установлены завышенные тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Один из самых впечатляющих платежей касается «дополнительной услуги» по вывозу строительного мусора – до 30 тысяч рублей в зависимости от размера квартиры из расчета 447,71 рубля за квадратный метр. Крайнее возмущение многих новоселов вызывал тот факт, что строительного мусора у них нет и не будет, поскольку квартиры сдавались в предчистовой отделке, что вообще не предполагает образование значительного количества отходов, если не делать радикальных конструктивных изменений. Рекордной «платежкой» от «Радасервис» (теперь УК «Сервис плюс») стал выставленный в феврале малообъяснимый месячный счет одному из жителей дома на сумму около 70 тысяч рублей.

«Радасервис» (теперь УК «Сервис плюс») ответила на действия новоселов санкциями – против активистов неформального совета дома направляются иски о взыскании задолженности по платежам за ЖКУ, которые при этом либо не оказываются должным образом, либо не соответствуют положенным нормам, и по которым управляющая компания отказывается делать перерасчет. В то же время «Радасервис» (теперь УК «Сервис плюс») нарушила собственное обещание не начислять суммы за отсутствующий строительный мусор в случае его самовывоза и вернула в квитанции многотысячные «задолженности».

При этом осенне-зимний сезон оказалось, что в новостройке «Аквилон Митино» совсем не отлажена система горячего водоснабжения и отопления. Во многих квартирах не было не только воды, но и температура не соответствовала положенным параметрам – попросту было холодно, что также стало поводом для жалоб в органы власти. В итоге, когда период декабрьских морозов замерзающие жильцы многоэтажки записали видеообращение о коммунальных проблемах, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому поводу и поставил его расследование на личный контроль. Вместе с тем столичный СК организовал также процессуальную проверку после предыдущих обращений жителей ЖК «Аквилон Митино» о завышенных тарифах «Радасервис» (теперь УК «Сервис плюс») на услуги ЖКХ.

Новоселы ЖК «Аквилон Митино» рассчитывают, что Мосжилинспекция зарегистрирует решение альтернативного ОСС, решение которого в феврале-марте 2025 года поддержали большинство собственников квартир и высказались за передачу дома под управление государственному бюджетному учреждению «Жилищник», а в дальнейшем суд отменит итоги осеннего сфальсифицированного «собрания» застройщика и управляющей компании. В результате «Радасервис» (теперь УК «Сервис плюс») будет отстранена от обслуживания многоэтажки.

Москва, Елена Володина

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