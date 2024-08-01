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Четверг, 1 августа 2024, 14:25 мск

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Группой «Аквилон» занялся отдел по особо важным делам Следственного комитета

Фото: коллаж из иллюстраций РИА «Новый День» и из личного архива дольщиков ЖК «Аквилон Митино»

Проверкой группы «Аквилон», которая нарушает права дольщиков, занялся отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ Следственного комитета (СК) по городу Москве. Об этом говорится в официальных ответах ведомства на обращения дольщиков столичного ЖК «Аквилон Митино».

В СК уточнили, что обращения граждан рассмотрены, и в настоящее время отделом по расследованию особо важных дел в порядке ст. ст. 144, 145 УПК «проводится проверка по факту нарушения прав участников долевого строительства ЖК «Аквилон Митино» в г. Москве».

Напомним, 6 июля дольщики группы «Аквилон» записали коллективное видеообращение к Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину. В заявлении указывалось, что многоквартирный дом на 943 квартиры в столичном районе Митино должен был быть сдан в эксплуатацию ещё год назад, а объект передан дольщикам – до 30 марта 2024 года. Однако застройщик ООО СЗ «Митино град» группы «Аквилон» нарушил сроки, которые были оговорены в договорах долевого участия. При этом готовность объекта, по заверению застройщика, с весны составляет 99,5%. В заявлении также подчеркивалось, что среди дольщиков ЖК «Аквилон – Митино» есть семьи с детьми и инвалидами, участники специальной военной операции.

Уже 7 июля после обращения дольщиков по поручению главы СК была организована проверка, исполнение которой поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Участники также рассчитывают и на поддержку Уполномоченного по правам человека РФ, которая со своей стороны также инициировала дополнительную проверку.

Ранее, в июне, прокуратура Северо-Западного округа Москвы вынесла представление специализированному застройщику «Митино град» группы «Аквилон» за задержку сдачи в эксплуатацию этого жилого дома. В документе говорилось, что участникам долевого строительства придется ждать своих квартир до 30 сентября.

Со своей стороны группа «Аквилон» по-прежнему предпочитает не обращать внимание на запросы дольщиков, обещает скорое проведение комиссии стройнадзора, но пока не называет точную дату завершения строительства.

Москва, Елена Володина

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