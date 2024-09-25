Группа «Аквилон» превращает новостройки в хостелы для нелегальных мигрантов

Собственники квартир в новостройке ЖК «Аквилон Митино» на Муравской улице в московском районе Митино застали в общедомовом помещении, которое предназначено для детской комнаты, нелегальный хостел. Жители дома подготовили жалобы в Следственный комитет, префектуру Северо-Западного округа и другие инстанции.

В частности, новоселы просят провести проверку в отношении управляющей компании (УК) «Радасервис» по факту незаконного проживания сотрудников УК в помещениях «Аквилон KIDS», которые являются общедомовым имуществом и принадлежат собственникам. Одному из жителей удалось попасть в данное помещение и заснять видео, на котором человек, проживающий там, представляется охранником от УК, и сообщает, что в данный момент он отдыхает после работы. При этом просторная комната оборудована под спальные места с двухэтажными кроватями. В углах на входе, судя по всему, отведено место под кухню, что свидетельствует о постоянном проживании в помещении.

Нелегальный хостел в «Аквилон KIDS»

В обращениях жителей отмечается, что у УК «Радасервис» нет договора на аренду данного помещения – на общем собрании собственников дома, которое ранее прошло с нарушениями и стало поводом коллективной жалобы жителей в Следственный комитет, не принималось решение о передаче общедомового имущества для нужд УК, хотя «Радасервис» активно настаивает на этом.

Согласно последним данным с места событий, сегодня утром представители УК в срочном порядке демонтировали вывеску «Аквилон KIDS» в помещении, где проживают люди, представляющиеся охраной. Похоже, что стеклянные двери теперь будут задрапированы – как будто нелегального хостела нет.

Источник: из личного архива собственников ЖК «Аквилон Митино»

Стоит отметить, что подобный случай не является единичным в московском регионе. В сентябре в Химках Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации незаконной миграции по факту размещения общежития строителей в одном из жилых комплексов. Аналогичные расследование ведется по факту проживания мигрантов подвале многоквартирного дома в Подольске. Еще в одном случае в Подмосковье хозяева квартир одного из жилищных комплексов больше полугода не могли заехать в свои квартиры, потому что в них живут рабочие-мигранты.

Следственный комитет также возбудил уголовное дело после жалобы жителей московского района Дорогомилово города Москвы на хостел с нелегальными мигрантами. В одном из самых недавних скандалов со столичными хостелами для нелегалов было возбуждено дело об организации экстремистского сообщества.

Москва, Елена Володина

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