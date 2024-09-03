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Вторник, 3 сентября 2024, 13:58 мск

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В Москве задержаны более 500 мигрантов

Кадр из оперативного видео Следственного комитета России

Сегодня в Москве Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела о создании экстремистского сообщества провел обыски в хостеле ООО «Роал» на улице Новаторов, по результатам которого были задержаны 530 иностранных граждан.

«Данные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона. Следователями изъята финансово-хозяйственная документация общества. Руководство и администрация хостела доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», – говорится в сообщении столичного СК.

Москва, Светлана Антонова

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