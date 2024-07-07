СКР проверит нарушение прав дольщиков столичного ЖК «Аквилон Митино»

Следственный комитет проводит проверку по факту нарушения прав участников долевого строительства московского ЖК «Аквилон – Митино».

К председателю СКР Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой обратились граждане, которые уже несколько месяцев ждут ключи от своих квартир. В видеообращении указывается, что среди дольщиков есть семьи с детьми и инвалидами, участники специальной военной операции.

Обращение дольщиков ЖК «Аквилон Митино»

«Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве организовать процессуальную проверку и предоставить доклад об установленных обстоятельствах, – говорится в сообщении СКР. – Исполнение поручение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства».

Вторая очередь многоквартирного дома на 943 квартиры в столичном районе Митино должна была быть сдана в эксплуатацию ещё год назад, а объект передан дольщикам – до 30 марта 2024 года. Ранее Минстрой подтвердил, что теперь сроки сдвинуты, но, как следует из комментария чиновников, санкции к застройщику применяться не будут.

Ранее участники долевого строительства ЖК «Аквилон – Митино» направили коллективное обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию и посодействовать ускорению завершения стройки и передачи квартир собственникам. Дольщики также обратили внимание главы государства, что его указ о поддержке семей нарушается из-за халатности чиновников и застройщиков.

Покупатели жилья также надеются на разбирательство со стороны Генеральной прокуратуры, в которую также было направлено коллективное обращение в начале июня. 13 июня прокуратура Северо-Западного округа Москвы вынесла представление специализированному застройщику «Митино град».

Примечательно, что группа «Аквилон» признана системообразующим предприятием, что подразумевает его надежность и возможность поддержки со стороны органов власти, где регулярно заявляют практически о полном решении проблем с обманом дольщиков.

Компания работает в четырех городах: Санкт-Петербурге, Москве, Архангельске и Северодвинске. Согласно актуальной статистике, опубликованной на сайте ДОМ.РФ, в настоящее время 64% объектов «Аквилона» сдаются с нарушением сроков – это касается 28 из 44 домов. Причем в Санкт-Петербурге задержки с некоторыми объектами достигают 2-3 лет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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