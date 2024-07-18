Бюрократическая «застройка» в Москве: главы городских департаментов нарушают закон

Чиновники департаментов строительства, а также инвестиционной и промышленной политики Москвы нарушают закон о средствах массовой информации, игнорируя запрос редакции РИА «Новый День». В столичном правительстве предпочитают скрывать данные о выделении новых участков под строительство для группы «Аквилон», которая задерживает введение в эксплуатацию социально-значимых объектов, в частности, жилых домов.

Запрос редакции был направлен руководству этих департаментов 1 июля в связи с появившейся информацией, что группа «Аквилон» займется возведением административно-делового центра вблизи станции метро «Молодёжная». В числе вопросов – намерены ли власти применять санкции в отношении строительной компании за нарушение сроков строительства социально-значимых объектов. Известно, что также этой компании ранее были выделены участки под строительство новых жилых комплексов.

Отметим, что главой департамента строительства Москвы является Рафик Загрутдинов. На момент обращения редакции руководителем департамента инвестиционной и промышленной политики был Владислав Овчинский, который позже получил новое назначение на пост главы департамента градостроительной политики, и тоже должен быть в курсе ситуации вокруг «Аквилона». Ответы на запрос РИА «Новый День», в том числе о мотивах выделения участков под строительство именно этой строительной группе, до сих пор не поступили в редакцию.

Известно, что группа «Аквилон» нарушает сроки сдачи жилых комплексов в Москве. В частности, дом на 943 квартиры в столичном районе Митино должен был быть сдан в эксплуатацию ещё год назад, а объект передан дольщикам – до 30 марта 2024 года. Однако это до сих пор не выполнено. В целом, по данным на сайте ДОМ.РФ, компания нарушает сроки строительства в 65% случаев.

Участники долевого строительства ЖК «Аквилон – Митино» направляли обращения, в том числе, к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой оказать влияние на застройщика ООО «СЗ «Митино Град» группы «Аквилон» для скорейшего завершения стройки. Из столичного правительства, в частности комитета госстройнадзора, в ответ участникам долевого строительства поступили формальные отписки, из которых следует, что городские власти вообще не намерены реагировать на нарушения прав граждан со стороны строительной компании.

Комментируя эту ситуацию, политолог Владимир Платонов отметил, что подобная практика игнорирования прав граждан характерна для правительства Москвы. «Если вспомнить начало реновации, когда многих москвичей пытались переселить из родных районов в отдаленные, то выводы совсем очевидны… Тогда удалось решить часть проблем только массовыми митингами и вмешательством федеральных структур. Но сейчас столичные чиновники опять почувствовали себя полными хозяевами города», – подчеркнул эксперт.

Как считает Платонов, сейчас этот «бюрократический рай» может отчасти пошатнуть скандал вокруг экс-главы департамента культуры Александра Кибовского, который долгое время считался неприкасаемым, а накануне был задержан по обвинению во взяточничестве и покушении на мошенничество на 100 млн рублей.

Стоит отметить, что участникам долевого строительства ЖК «Аквилон Митино» все-таки удалось привлечь внимание органов госвласти, но не столичных. После дополнительных коллективных обращений Следственный комитет по поручению своего руководителя Александра Бастрыкина организовал процессуальную проверку. Ее выполнение поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Дольщики рассчитывают и на поддержку Уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, которая со своей стороны также инициировала дополнительную проверку.

Москва, Екатерина Попова

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