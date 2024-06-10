«Благодарим за терпение и понимание!» В конкурсе «Доверие потребителя 2024» примет участие группа «Аквилон», которая срывает сроки сдачи жилых домов

В конкурсе «Доверие потребителя 2024» примет участие питерская группа «Аквилон», которая срывает сроки сдачи жилых домов в Санкт-Петербурге и в Москве. Покупатели квартир этого застройщика, которым задерживают выдачу ключей от жилья, в полном недоумении. Согласно актуальной статистике, опубликованной на сайте ДОМ.РФ, в настоящее время 65% объектов «Аквилона» сдаются с нарушением сроков. Причем в Санкт-Петербурге задержки достигают 2-3 лет.

Сейчас разгорается скандал в московском районе Митино, в котором СЗ «Митино град» группы «Аквилон» затягивает строки завершения второй очереди жилого комплекса. Речь идет о доме на 943 квартиры, ключи от которых должны были выдать дольщикам до 30 марта 2024 года.

Почти одновременно с объявлением об участии в конкурсе «Доверие потребителей» застройщик в ответ на запрос дольщиков ЖК «Аквилон – Митино» известил об очередной задержке. Теперь проверка дома госкомиссией намечена уже не на 20 июня, а на начало июля. Очевидно, что заявленная ранее передача ключей покупателям до 30 июня, как и до 30 марта, и до 30 апреля, не состоится.

При этом выяснилось, что готовность дома на 99,5% не касается непосредственно квартир. Из нового ответа группы «Аквилон» следует, что квартиры готовы только на «свыше 90%», что также вызывает вопросы у дольщиков, большинство которых считает, что застройщик продолжает манипулировать данными, скрывает информацию и намеренно затягивает завершение строительных работ.

Данные из публикаций группы «Аквилон»

Вместе с тем, группа «Аквилон» отказывается продемонстрировать дольщикам ход работ непосредственно в доме, ссылаясь на вопросы безопасности, хотя при заключении договоров долевого участия застройщик не видел в этом проблем и делал экскурсии для покупателей на территорию строящегося дома.

Взамен группа «Аквилон» решила направлять фотоочеты о ходе работ, выражая слова благодарности «за терпение и понимание». Судя по реакции дольщиков, фотоснимки тоже вызывают недоумение.

Использованы иллюстрации из отчетов группы «Аквилон» 7 июня и 31 мая 2024 года

Покупатели квартир ЖК «Аквилон – Митино» очень рассчитывают на помощь со стороны генерального прокурора Игоря Краснова и мэра Москвы Сергея Собянина, которым уже направлены обращения с просьбой повлиять на застройщика для скорейшего завершения стройки.

Москва, Елена Володина

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