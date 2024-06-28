«Подстава» для Собянина: группа «Аквилон» и столичные чиновники срывают выполнение указа Путина

Группа «Аквилон», которая ведет строительство жилых комплексов в Москве, в очередной раз перенесла сроки сдачи многоэтажек, задержав окончание стройки уже на пять месяцев. Судя по многочисленным «отпискам», которые приходят в адрес дольщиков из столичной мэрии в ответ на запросы, чиновники либо не в курсе проблемной ситуации, либо подставляют мэра Москвы Сергея Собянина перед главой государства.

В обновленной информации, опубликованной на сайте госкорпорации ДОМ.РФ, дата передачи квартир собственникам ЖК «Аквилон – Митино» и ЖК «Аквилон – Бисайд» теперь 31 августа. При этом дома должны были быть введены в эксплуатацию в прошлом году, однако застройщики группы «Аквилон» ООО СЗ «Митино Град» и ООО СЗ «УРБАНИСТИКА», которые возглавляет Дмитрий Рогатых, затягивают завершение строительства.

В то же время застройщик группы «Аквилон» в столичном районе Митино, как обычно, не известил участников долевого строительства о своих планах по переносу сроков сдачи жилья. Более того, прокуратура Северо-Западного округа Москвы внесла представление в адрес ООО СЗ «Митино Град» за нарушение прав дольщиков. При этом как отмечается в ответе надзорного ведомства на запрос граждан, застройщик планирует передать жилье собственникам вообще 30 сентября, хотя это должно было быть сделано ещё до 30 марта 2024 года.

На этом фоне складывается устойчивое впечатление, что чиновники мэрии Москвы и застройщики группы «Аквилон» совместными усилиями срывают проведение в России года семьи, который объявлен указом президента Владимира Путина. В ответ на коллективное обращение на имя мэра Москвы Сергея Собянина дольщикам пришла очередная отписка из столичного Комитета государственного строительного надзора – по поручению аппарата мэра и правительства Москвы. В документе от 27 июня практически дословно повторяются более ранние ответы дольщикам этого ведомства и указывается, что срок передачи объекта – второй квартал 2024 года, хотя уже очевидно, что эта дата в реальности будет гораздо позже.

Чиновники опять обратили внимание дольщиков, что вся информация о строительстве находится в открытом доступе, а проблему нарушения сроков сдачи жилья можно решить через суд. При этом в ведомстве напомнили, что сейчас правительством РФ введен мораторий на требования к застройщикам по компенсации со стороны участников долевого строительства – то есть судиться практически бесполезно. Теперь «отписку» дольщикам завизировала другой заместитель руководителя Мосгосстройнадзора – Е.А. Храмова, а готовила документ, как и прежде, С.А. Картавая.

Ситуация более чем странная: либо ведомство вообще не в курсе, что происходит на объектах «Аквилона», либо – негласно занимается покровительством застройщика. При этом задержка сдачи жилых домов в год семьи выглядит очень вызывающе и провокационно. Дольщики в обращении к градоначальнику отмечали, что «у нас у всех есть семьи и дети, мы вынуждены оплачивать ипотечные кредиты и съемное жилье, в ожидании ключей от своих квартир». «Дети должны 1 сентября пойти в новые школы и детские сады по новому адресу прописки. Однако застройщик снова и снова информирует нас о том, что ключи от квартир мы увидим не скоро», – подчеркивали участники долевого строительства.

В курсе ли мэр Москвы Сергей Собянин, что творится в этом ведомстве и как нарушается в столице указ президента о защите семейных ценностей, непонятно. Не исключено, до него коллективное обращение дольщиков группы «Аквилон» вообще не дошло. В этом случае чиновники фактически «подставляют» его перед главой государства.

Накануне участники долевого строительства ЖК «Аквилон – Митино» направили коллективное обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию и посодействовать ускорению завершения стройки и передачи квартир собственникам. Дольщики также обратили внимание главы государства, что его указ о поддержке семей нарушается из-за халатности чиновников и застройщиков.

Покупатели жилья также надеются на разбирательство со стороны Генеральной прокуратуры, в которую также было направлено коллективное обращение в начале июня.

Примечательно, что группа «Аквилон» признана системообразующим предприятием, что подразумевает его надежность и возможность поддержки со стороны органов власти, где регулярно заявляют практически о полном решении проблем с обманом дольщиков.

Компания работает в четырех городах: Санкт-Петербурге, Москве, Архангельске и Северодвинске. Согласно актуальной статистике, опубликованной на сайте ДОМ.РФ, в настоящее время 64% объектов «Аквилона» сдаются с нарушением сроков – это касается 28 из 44 домов. Причем в Санкт-Петербурге задержки с некоторыми объектами достигают 2-3 лет.

Москва, Елена Володина

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