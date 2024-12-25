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Среда, 25 декабря 2024, 18:31 мск

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Пассажирский транспорт в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным

В новогоднюю ночь с 20:00 до 06:00 в Москве проезд на метро, МЦК и наземном городском транспорте будет бесплатным. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, работа МЦД будет продлена до 3 часов ночи.

На Рождество метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД – до 03:00, а также 149 маршрутов наземного городского транспорта – до 03:30.

Собянин также уточнил, что с 30 декабря по 8 января парковка на улицах города – бесплатная (кроме парковок со шлагбаумом).

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Правительство Москвы

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