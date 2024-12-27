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Пятница, 27 декабря 2024, 20:39 мск

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Москвичам рекомендовали обойтись без новогодних фейерверков из-за провокаций

Власти Москвы рекомендовали жителям и гостям столицы не использовать пиротехнику в новогодние каникулы в связи с участившимися случаями провокаций. Как пояснили в городском департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, это позволит избежать травм и ЧП.

В мэрии напомнили о случаях, когда заряды влетали в окна ближайших домов, попадали в автомобили или мусорные контейнеры. Кроме того, запуск пиротехники чреват травмами. Чаще всего это повреждения конечностей, ожоги и контузии.

«Так как большинство фейерверков содержит высокотоксичные вещества, можно получить не только ожоги дыхательных путей, но и общее отравление газом и взвешенными частицами», – отмечается в сообщении.

В мэрии также обратили внимание, что за нарушение правил эксплуатации пиротехники и пожарной безопасности гражданам грозит штраф. В случае чрезвычайного происшествия, повреждения имущества или причинения вреда человеку его сумма увеличивается втрое.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Правительство Москвы

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