Москвичам рекомендовали обойтись без новогодних фейерверков из-за провокаций

Власти Москвы рекомендовали жителям и гостям столицы не использовать пиротехнику в новогодние каникулы в связи с участившимися случаями провокаций. Как пояснили в городском департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, это позволит избежать травм и ЧП.
В мэрии напомнили о случаях, когда заряды влетали в окна ближайших домов, попадали в автомобили или мусорные контейнеры. Кроме того, запуск пиротехники чреват травмами. Чаще всего это повреждения конечностей, ожоги и контузии.
«Так как большинство фейерверков содержит высокотоксичные вещества, можно получить не только ожоги дыхательных путей, но и общее отравление газом и взвешенными частицами», – отмечается в сообщении.
В мэрии также обратили внимание, что за нарушение правил эксплуатации пиротехники и пожарной безопасности гражданам грозит штраф. В случае чрезвычайного происшествия, повреждения имущества или причинения вреда человеку его сумма увеличивается втрое.
Москва, Светлана Антонова
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