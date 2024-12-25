Собянин сообщил о перспективах программы реновации в Москве: 9-ти и 12-ти этажные дома тоже будут сносить

В программу реновации жилья после 2032 года будут включены 9-ти и 12-ти этажные дома 1960-1970 годов постройки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе отчета в столичном парламенте.

«Действующая программа реновации ветхого и морально устаревшего жилья будет выполнена в 2032 году. Но это не означает что будут решены все вопросы стареющего фонда. Скорее, наоборот, перед нами встанут еще более сложные задачи – подходят к концу сроки технической эксплуатации 9-ти и 12-ти этажных домов 60-70 годов брежневского периода, которые по своему качеству порой еще хуже пятиэтажек, которые мы сегодня сносим», – уточнил мэр.

Собянин обратил внимание, что программа капитального ремонта продлевает технический срок жизни домов, но не в состоянии радикально решить проблему. «Превращение реновации в постоянно действующую программу позволит обеспечить качественным жильем сотни тысяч москвичей, при этом мнение жителей будет здесь главным», – пояснил столичный градоначальник.

Программа реновации Москвы была принята в 2017 году. Согласно ноябрьским данным мэрии, в проект включено 5176 домов, то есть около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 млн кв метров, в которых проживают около миллиона горожан. Для возведения новостроек подобраны 653 площадки общей мощностью почти 10,8 млн кв метров.

В столице уже построено 337 жилых комплексов общей площадью 4,8 млн кв метров. Это позволит расселить более тысячи домов, включенных в программу. Еще около 460 новостроек общей площадью почти 9 млн «квадратов» находится на стадии проектирования и строительства.

Москва, Светлана Антонова

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