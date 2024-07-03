Обман дольщиков – не проблема: Минстрой России активно защищает интересы недобросовестных застройщиков

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) РФ не намерено вмешиваться в ситуации с задержкой передачи жилья участникам долевого строительства в тех объектах, которые не включены в реестр проблемных, как например ЖК «Аквилон Митино» в Москве, сдача которого почти полгода затягивается группой «Аквилон». При этом Минстрой России оправдывает недобросовестные действия застройщиков, в том числе, западными санкциями.

В ответе пресс-службы Минстроя России на вопросы РИА «Новый День» говорится, что «контроль своевременного ввода объекта долевого строительства в эксплуатацию осуществляется самим застройщиком в связи с его прямой заинтересованностью в скорейшем раскрытии счетов эскроу после ввода объекта в эксплуатацию».

«Частью 1 статьи 4 Федерального закона № 214-ФЗ передача участнику долевого строительства объекта долевого строительства в срок, предусмотренных договором участия в долевом строительстве, отнесена к обязательствам застройщика», – уточнили в Минстрое, обратив внимание, что «при затягивании сроков строительства у застройщика возникают дополнительные финансовые расходы, связанные с уплатой процентных платежей за пользование кредитными денежными средствами банка в период строительства объекта».

Что касается непосредственно ЖК «Аквилон Митино», вторая очередь которого в виде многоквартирного дома на 943 квартиры в столичном районе Митино должна была быть сдана в эксплуатацию ещё год назад, а объект передан дольщикам – до 30 марта 2024 года, в министерстве подтвердили, что теперь сроки сдвинуты, но, как следует из комментария чиновников, санкции к застройщику применяться не будут.

«Согласно данным единой информационной системе жилищного строительства срок ввода в эксплуатацию 2-х домов в составе ЖК «Аквилон Митино» 3 квартал текущего года, срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства – 31 августа 2024 г.», – уточняется в ответе министерства на запрос РИА «Новый День».

«Денежные средства участников долевого строительства указанного жилого комплекса привлечены застройщиком с использованием счетов эскроу и в случае неисполнения застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства в срок, превышающий установленный договором срок передачи такого объекта на два месяца, участник долевого строительства на основании пункта 1 части 1 статьи 9 Федерального закона № 214-ФЗ в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора. В указанном случае денежные средства, размещенные на счете эскроу в счет уплаты цены договора, возвращаются участнику долевого строительства», – пояснил Минстрой России.

В министерстве, кажется, не понимают или не хотят понять, что такой вариант для многих дольщиков неприемлем. Что делать многодетным семьям, семьям с инвалидами, пенсионерами, беременными, матерям одиночкам, которые не могут получить свое единственное жилье, не очень непонятно – в условиях подорожания недвижимости возвращенных средств может не хватить даже на первый взнос для покупки жилья в ипотеку, учитывая также высокие банковские ставки. Очевидно, что застройщик явно перепродаст квартиры по новым ценам и останется в прибыли.

При этом в Минстрое России в ответе на запрос РИА «Новый День» однозначно дали понять, что отменять мораторий по требованию неустойки к застройщикам со стороны участников долевого строительства за задержку передачи жилья (постановление №326 от 18.03.2024) никто не собирается.

«Введение в 2022-2024 годах моратория на взыскание неустойки (штрафов, пени), иных финансовых санкций за неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательств по договору участия в долевом строительстве обусловлено необходимостью реагировать на чрезвычайные обстоятельства (происходящие в том числе в экономике и затрагивающие участников гражданско-правовых отношений) в целях снижения негативных последствий в определенной экономической сфере в условиях внешнего санкционного давления. Мораторий введен до 31 декабря 2024 года. Указанные меры позволили снизить финансовую нагрузку как на застройщиков, так и на участников долевого строительства, что нацелено на недопущение снижения темпов завершения реализации проектов по строительству жилья», – говорится в комментарии Минстроя.

Как эти меры позволили снизить финансовую нагрузку на дольщиков, в министерстве не уточнили. Судя по данным о задержках ввода жилья даже крупными московскими застройщиками, которые опубликованы на сайте ДОМ.РФ, не достигнута и цель по «недопущению снижения темпов завершения реализации проектов».

Ранее участники долевого строительства ЖК «Аквилон Митино» направили коллективные обращения на имя мэра Москвы Сергея Собянина, генерального прокурора РФ Игоря Краснова и президента РФ Владимира Путина с просьбой повлиять на застройщика – СЗ «Митино Град» группы «Аквилон» для скорейшей передачи покупателям дома, готовность которого сама строительная компания с апреля 2024 года оценивает в 99,5%.

В частности, в обращении к главе государства дольщики рассказали, что застройщик весьма своеобразно себя ведет по отношению к клиентам, либо игнорирует обращения, либо скрывает информацию о реальной ситуации на объекте. Как считают участники долевого строительства, фактически речь идет о намеренном обмане, если не о мошенничестве.

«Уважаемый Президент, подскажите, пожалуйста, что мы, дольщики, можем еще сделать, как повлиять на Застройщика и заставить его оперативно достроить дом с надлежащим уровнем качества? 2024 год в России объявлен годом семьи, однако почти 1000 дольщиков ЖК Аквилон Митино остаются без крыши над головой, без детских садов и школ для своих детей. Ваш Указ о защите семьи и сохранении традиционных семейных ценностей нарушается, на наш взгляд, из-за халатности и вседозволенности застройщиков и чиновников», – подчеркнули дольщики ЖК «Аквилон – Митино».

В администрации президента обращение уже зарегистрировано и взято на контроль.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube