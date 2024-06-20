Застройщики опять наглеют: как решить проблему с обманом дольщиков?

Проблема с обманом дольщиков в России остается нерешенной, несмотря на бравурные отчеты глав отдельных регионов о ликвидации долгостроев. Многие застройщики продолжают «незначительно» затягивать сроки сдачи жилых домов, но эти данные официальная статистика не воспринимает, а главе государства Владимиру Путину докладывают, что якобы всё в порядке. Ситуация грозит обернуться социально-политическим кризисом.

Всё чаще встречаются случаи, когда дом фактически есть в наличии, в том числе с коммуникациями, но работы по завершению 0,5% недоделок тянутся месяцами. Например, многоэтажка в ЖК «Аквилон – Митино» в московском районе Митино, согласно заверению застройщика ООО СЗ «Митино град» группы «Аквилон», готова на 99,5%, но дом, который должен был введен в эксплуатацию ещё год назад, по-прежнему не сдан, а ключи от квартир не переданы дольщикам в нарушение договоров. Налицо – обман и явно недобросовестное поведение застройщика, но чиновники не считают это проблемой.

При этом такие объекты не учитываются в реестре проблемных объектов, что и позволяет органам власти делать заявления о решении проблем с обманом дольщиков, а застройщиками игнорировать собственные договоры с покупателями. И такая ситуация характерна для многих регионов и подавляющего большинства даже крупных застройщиков.

По данным сайта госкорпорации ДОМ.РФ, у ЛСР 47% случаев нарушения сроков сдачи жилья, «Самолета» – 61%, ФСК – 78%, «ПИК» – 19%, А101 – 59%, группы «Аквилон» – 65%. Согласно подсчетам аналитиков Единого ресурса застройщиков, средний перенос планируемых сроков ввода объектов в России составляет 5,2 месяца. Из последнего отчета следует, что с учетом объектов, строительство которых остановлено, средний перенос срока ввода – 8,3 месяца.

Одной из причин «неофициального» обострения ситуации многие специалисты называют мартовское постановление правительства РФ, которое предполагает мораторий на финансовые требования к застройщикам за задержку передачи жилья покупателям. Этот документ, несмотря на публичные заявления чиновников о поддержке населения, в результате не позволяет дольщикам защитить свои права.

Схема с эскроу-счетами, которая объявлялись чуть ли не панацеей для защиты прав участников долевого строительства, дает серьезные сбои. Если дольщик решит расторгнуть договор долевого участия, то в любом случае теряет деньги, если покупка квартиры осуществляется через банковский ипотечный кредит.

По оценке экономистов, массовая задержка сдачи жилья в России может говорить о том, что застройщики оказались в сложной финансовой ситуации, и не исключена новая волна банкротств, что тоже явно негативно отразится и на участниках долевого строительства. При этом часто звучат мнения, что функцию строительства жилья надо отдать государству.

Очевидно, что проблемная ситуация опять начинает выходить из-под контроля с подачи самих же органов власти, что может обернуться крайне негативными социально-политическими последствиями с бунтами матерей с детьми, в том числе, семей участников специальной военной операции, что в условиях СВО не просто крайне нежелательно, а абсолютно не допустимо.

В этой ситуации редакция РИА «Новый День» обращается к своим читателям с вопросом: «Как решить проблему с обманом дольщиков?»

Варианты ответов:

Строительством жилья в России должно заниматься только государство

Строительство жилья можно доверить частнику, но ужесточить наказание за срыв сроков ввода

Обязать банки не брать ипотечный процент до сдачи жилья в срок

Ничего из этого не поможет решить проблему

Мне все равно, у меня есть жилье

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Москва, редакция РИА «Новый День»

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