«Привыкли к лихо хорошим условиям»: в России не исключена волна банкротств строительных компаний

Многочисленные задержки передачи жилья участникам долевого строительства в России могут свидетельствовать о финансовых проблемах застройщиков, которые привыкли быть «хозяевами» рынка, считает экономист, глава Института нового общества Василий Колташов. В комментарии РИА «Новый День» эксперт не исключил, что в нынешних условиях возможны банкротства строительных компаний.

«Застройщики привыкли к очень лихо хорошим условиям. Привыкли к тому, что рынок в их руках, что цены все время растут. Что народ покупает всё, не глядя. В частности, приходит покупатель и ему не нравится планировка квартиры, а ему говорят: ну тогда не бери, придешь через два года и за то же самое заплатишь больше. Квартиры с современной планировкой, учитывающей потребности людей, строить не хотят. Это тоже интересное поведение. Они привыкли быть хозяевами рынка. А сейчас им говорят, что вы не будете такими хозяевами рынка, что на рынке пытаются произвести реформу, сделав кредит дороже, прекратив панические продажи на рынке недвижимости, прекратив спекуляции. Спекулянты убавили свою активность. То есть – сейчас для застройщиков момент непростой. Они не привыкли жить в более суровых условиях, а скорее – нормальных условиях», – отметил экономист.

Эксперт обратил внимание, что сейчас на рынке жилья идет серьезная борьба: одни выступают за то, чтобы цены шли вверх, другие – чтобы, наоборот, стоимость квадратных метров снижалась. «Банк России, повышая ставку и создавая ожидания повышения ставки, борется за то, чтобы цены на недвижимость, как минимум, не росли, а лучше снижались. Застройщики привыкли к тому, что цены растут на 20% ежегодно, и в целом, они не хотят, чтобы цены снижались. Они создают давление на рынке, с одной стороны, а с другой – они сами находятся под давлением, потому что раньше они имели на входе деньги дольщиков, а теперь деньги в распоряжении банков на эскроу-счетах. Да, эти деньги защищены, и это затрудняет положение застройщиков», – уточнил он.

«Возможно, мы наблюдаем признаки того, что на рынке произойдут большие изменения. Посмотрим, как это будет. Это происходит впервые у нас. Возможно, многие компании будут банкротиться. Они могли брать больше кредитов у банков. С кредитами история такая, что, если к вам больше денег не заходит, давление этих кредитов может быть очень тяжелым для застройщиков», – уточнил Колташов.

Согласно подсчетам аналитиков Единого ресурса застройщиков, средний перенос планируемых сроков ввода объектов в России составляет 5,2 месяца. Из апрельского отчета следует, что с учетом объектов, строительство которых остановлено, средний перенос срока ввода – 8,3 месяца. Согласно этой статистике, хуже всего ситуация в Ингушетии (41,9 мес.), Омской области (25,8 мес.) и Дагестане (23,3 мес.).

Стоит отметить, что проблемные объекты практически у всех крупных московских застройщиков, и их число увеличивается. По данным сайта госкорпорации ДОМ.РФ, у ЛСР 47% случаев нарушения сроков сдачи жилья, «Самолета» – 61%, ФСК – 78%, «ПИК» – 19%, А101 – 59%, группы «Аквилон» – 65%.

Москва, Мария Соколова

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