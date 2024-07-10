Аппарат омбудсмена отреагировал на нарушение группой «Аквилон» прав дольщиков

Аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ отреагировал на коллективную жалобу участников долевого строительства жилого комплекса «Аквилон Митино», в котором задерживается передача квартир покупателям. Сегодня начальник отдела защиты жилищных прав Сергей Суракин встретился с дольщиками непосредственного на объекте в московском районе Митино.

Многоквартирный дом на 943 квартиры должен был быть сдан в эксплуатацию ещё год назад, а объект передан дольщикам – до 30 марта 2024 года. При этом сам застройщик – ООО СЗ «Митино град» группы «Аквилон» с апреля заявляет о готовности объекта на 99,5%, но по каким-то причинам совсем не спешит с передачей жилья, и ничего сообщает клиентам о конечной дате завершения стройки.

Дольщики в минувшую субботу, 6 июля, подготовили очередное коллективное обращение – на этот раз на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

«В нашем доме 943 квартиры. Среди нас есть семьи участников специальной военной операции, семьи с детьми инвалидами, инвалиды и очень много семей с несовершеннолетними детьми <…> Наших детей не берут в школы и детские сады без постоянной регистрации в районе Митино, мы вынуждены оплачивать ипотечные кредиты и одновременно съемное жилье. Мы не знаем, сколько раз еще застройщик перенесет сроки передачи нам объекта. Мы имеем все основания полагать, что застройщик намеренно затягивает сроки передачи нам квартир и приостановил работы на объекте, ведь 18 марта 2024 года было подписано Постановление Правительства РФ N326, согласно которого застройщики освобождаются до конца года от выплат неустойки за неисполнение обязательств по договорам долевого участия», – говорится в обращении.

Обращение участников долевого строительства ЖК «Аквилон Митино»

«2024 год объявлен Президентом годом семьи. А наши 943 семьи остаются без крыши над головой. Мы просим Вас вмешаться в ситуацию и защитить наши права», – попросили дольщики Бастрыкина и Москалькову.

Стоит отметить, что уже 7 июля по поручению главы Следственного комитета после коллективного обращения дольщиков была организована процессуальная проверка ЖК «Аквилон – Митино». Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее, 13 июня, прокуратура Северо-Западного округа Москвы подтвердила нарушение прав дольщиков ЖК «Аквилон Митино» и внесла представление специализированному застройщику «Митино град» группы «Аквилон».

Москва, Елена Володина

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