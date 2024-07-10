Власти Москвы обещают применить санкции к группе «Аквилон» за задержку строительства социально-значимых объектов

Власти Москвы готовы применять санкции к группе «Аквилон», которой выделен очередной участок под строительство – на этот раз под административно-деловой центр вблизи станции метро «Молодёжная», в случае задержки со сдачей объекта. Об этом говорится в официальном ответе на запрос РИА «Новый День» к вице-мэру Максиму Ликсутову из Управления контроля и координации развития транспортного комплекса Москвы.

В комментарии уточняется, что тендер в данном случае не проводился. «Согласно постановлению Правительства Москвы от 31.12.2019 № 1874-ПП «О мерах реализации инвестиционных проектов по созданию мест приложения труда на территории города Москвы» проекты в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда реализуются по инициативе инвестора и за счет частных вложений, что не требует проведения торгов или иных конкурсных процедур», – пояснили в ведомстве.

Отвечая на вопрос редакции, предусмотрены ли санкции в отношении подрядчика (группы «Аквилон») в связи с задержкой реализации социально-значимых проектов в Москве, в управлении сообщили, что «в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда за невыполнение условий соглашения предусмотрены штрафные меры в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 31.12.2019 № 1874-ПП «О мерах реализации инвестиционных проектов по созданию мест приложения труда на территории города Москвы».

«В частности, в случае непредставления или несвоевременного представления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и оформления прав на объект программы стимулирования создания мест приложения труда (далее – МПТ), предусмотрен штраф в размере 0,01%от максимального размера льготы за каждый день просрочки. Также, в случае если фактическая площадь МПТ меньше площади, указанной в соглашении, предусмотрен штраф в размере суммы процентов, начисляемых с даты подписания соглашения до даты предоставления документов, в которых указана фактическая площадь, увеличенная на 6%, которая начисляется на разницу между максимальным размером льготы и размером льготы, полученной в результате пересчета уменьшенной площади. В случае прекращения статуса МПТ в одностороннем порядке инвестор уплачивает плату за изменение вида разрешенного использования за период действия отсрочки, проценты, а также пени за земельный участок под строительство жилья», – отметили в Управлении контроля и координации развития транспортного комплекса Москвы.

Ранее группа «Аквилон» оказалась в центре внимания в связи с задержкой введения в эксплуатацию жилых комплексов в Москве. Участники долевого строительства обратились в органы власти, в том числе к мэру Москвы и Генпрокурору РФ, Следственный комитет, уполномоченному по правам человека и президенту РФ с просьбой вмешаться в ситуацию с ЖК «Аквилон Митино». Многоквартирный дом на 943 квартиры в столичном районе Митино должен был быть сдан в эксплуатацию ещё год назад, а объект передан дольщикам – до 30 марта 2024 года. Минстрой России подтвердил, что теперь сроки сдвинуты, но, как следует из комментария чиновников, санкции к застройщику применяться не будут. При этом сам застройщик до сих пор не подтвердил дольщикам официально, что передача жилья дольщикам опять снова откладывается. В похожей ситуации оказались дольщики ЖК «Аквилон Бисайд».

13 июня прокуратура Северо-Западного округа Москвы подтвердила нарушение прав дольщиков ЖК «Аквилон Митино» и вынесла представление специализированному застройщику «Митино град» группы «Аквилон».

7 июля по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина после коллективного обращения дольщиков была организована процессуальная проверка ЖК «Аквилон – Митино». Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Компания «Аквилон» работает в четырех городах: Санкт-Петербурге, Москве, Архангельске и Северодвинске. Согласно актуальной статистике, опубликованной на сайте ДОМ.РФ, в настоящее время 65% объектов «Аквилона» сдаются с нарушением сроков – это касается 28 из 44 домов. Причем в Санкт-Петербурге задержки с некоторыми объектами достигают 2-3 лет.

Москва, Елена Володина

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