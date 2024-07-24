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Среда, 24 июля 2024, 12:18 мск

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«Лучший» застройщик: группа «Аквилон» надеется на поддержку обманутых дольщиков

Питерская группа «Аквилон», которая срывает сроки возведения жилья в Москве и других городах, обратилась в социальных сетях к участникам долевого строительства с просьбой о поддержке. Эта компания рассчитывает на голосование дольщиков и главный приз конкурса «Доверие потребителя».

Группа «Аквилон» ведет строительство жилья не только в столице, но и в Санкт-Петербурге, Архангельске и Северодвинске. В целом актуальная статистика настораживает – группа «Аквилон» допустила нарушение сроков в 66% случаев. По некоторым объектам в Санкт-Петербурге задержка достигает 2-3 лет.

Сообщение «Аквилона» с просьбой к дольщикам о поддержке первоначально было опубликовано сегодня ночью, в том числе, во «Вконтакте» на странице московского ЖК «Аквилон -Митино», в котором дом на 943 квартиры должен быть сдан ещё в 2023 году и передан дольщикам до 30 марта 2024 года.

Позже эта публикация была удалена

Напомним, в отношении группы «Аквилон» проводится проверка по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, к которому обратилась за содействием инициативная группа дольщиков «Аквилон Митино». Ее выполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Дольщики рассчитывают и на поддержку Уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, которая со своей стороны также инициировала дополнительную проверку.

Вместе с тем в июне прокуратура Северо-Западного округа Москвы вынесла представление специализированному застройщику «Митино град» группы «Аквилон» за задержку сдачи в эксплуатацию этого жилого дома в столичном районе Митино. В документе говорится, что участникам долевого строительства придется ждать своих квартир до 30 сентября.

Со своей стороны группа «Аквилон» предпочитает не обращать внимание на запросы дольщиков, обещает скорое проведение комиссии стройнадзора и пока не называет новые даты завершения строительства.

Москва, Елена Володина

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