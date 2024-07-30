Строительством жилья должно заниматься государство: за обман дольщиков – уголовное дело

Сферу строительства жилья в России необходимо полностью вернуть под крыло государства, чтобы решить проблемы с обманом дольщиков. Такого мнения придерживается почти половина участников опроса (50,57%), проведенного на сайте РИА «Новый День». При этом, как считают некоторые респонденты, необходимо ввести уголовную ответственность для застройщиков за задержку передачи квартир участникам долевого строительства.

Поводом для опроса стала обострившаяся проблема с обманом дольщиков, которую чиновники предпочитают не замечать. По данным сайта госкорпорации ДОМ.РФ, многие даже крупные застройщики стали чаще задерживать строительство жилья. Так, у ЛСР 47% случаев нарушения сроков сдачи жилья, «Самолета» – 61%, ФСК – 78%, «ПИК» – 19%, А101 – 59%, группы «Аквилон» – 65%.

Фото из личного архива дольщиков ЖК «Аквилон Митино»

Всё чаще встречаются случаи, когда дом фактически есть в наличии, в том числе с коммуникациями, но работы по завершению 0,5% недоделок тянутся месяцами. Например, многоэтажка в ЖК «Аквилон – Митино» в московском районе Митино, согласно заверению застройщика ООО СЗ «Митино град» группы «Аквилон», уже давно готова на 99,5%, но дом, который должен был введен в эксплуатацию ещё год назад, по-прежнему не сдан, а квартиры не переданы дольщикам до 30 марта 2024 года – в нарушение договоров. Налицо – обман и явно недобросовестное поведение застройщика. Но подобные объекты не учитываются в реестре проблемных объектов, что позволяет чиновникам докладывать главе государства Владимиру Путину, что якобы всё в порядке. В Минстрое России считают, что такой обман – не проблема.

В этой ситуации читателям сайта РИА «Новый День» предлагалось ответить на вопрос: как решить проблему с обманом дольщиков? По итогам голосования оказалось, что большинство респондентов (50,57%) считают, что строительством жилья должно заниматься только государство. В то же время 36,69% участников голосования полагают, что возведение жилья можно доверить частным компаниям, но при этом необходимо ужесточить наказание за срыв сроков ввода домов.

Еще 6,74% опрощенных в качестве мер обеспечения прав дольщиков высказалось за то, чтобы обязать банки не брать ипотечный процент до сдачи жилья в срок. Эта проблема тоже оказалась актуальной: схема с эскроу-счетами, которая объявлялись чуть ли не панацеей для защиты прав участников долевого строительства, дает серьезные сбои. Если дольщик решит расторгнуть договор, то в любом случае теряет деньги, если покупка квартиры осуществляется через ипотечный кредит.

Вместе с тем 5,52% участников опроса считает, ни один из предложенных вариантов, не поможет решить проблему с обманом дольщиков. В то же время читатели РИА «Новый День» предложили собственные рецепты.

«Думаю, что все представленные варианты необходимо проработать комплексно», – пояснил один из респондентов. «Не вводить моратории, ввести календарный план сдачи этапов работ и сделать его общедоступным, за срыв сроков промежуточных этапов прямые финансовые санкции или непрямые, влияющие условно на их ставку проектного финансирования», – считает другой участник голосования. «Сталин бы решил», – заявил ещё один комментатор.

При этом прозвучало и более радикальное предложение – ввести уголовную ответственность за нарушение сроков передачи жилья участникам долевого строительства по аналогии с решением главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, который ранее пообещал именно такое наказание за срыв проектов в военной сфере.

Опрос проводился на сайте РИА «Новый День» с 20 июня по 30 июля 2024 года. Всего в голосовании приняли участие 1232 респондента.

Москва, редакция РИА «Новый День»

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube