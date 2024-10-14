Глава СКР разберется с тарифным беспределом в новостройках Москвы

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил представить повторный доклад о ходе процессуальной проверки по обращению жителей Москвы о завышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в ЖК «Аквилон Митино».

В минувшие выходные собственники квартир новостройки в столичном районе Митино записали новое видеообращение к главе СКР, в котором сообщили, что начали получать платежки от управляющей компании «Радасервис» с астрономическими суммами. Так, сумма платежа за 2-комнатную квартиру за половину месяца превысила 25 тысяч рублей. «В нашем доме 943 квартиры, дом комфорт класса, мы не понимаем, откуда взялись такие суммы. Нам не нужны никакие дополнительные услуги этой управляющей компании», – заявили жители ЖК «Аквилон Митино».

Отметим, что в зависимости от метража квартиры в платежке указывается сумма до 30 тысяч и более рублей, в том числе, за вывоз строительного мусора. Как говорят собственники квартир, такие тарифы с учетом изначальной предчистовой отделки являются заоблачными, поскольку далеко не каждый делает перепланировку квартиры. Особенно возмущает такая «дополнительная мусорная услуга» по цене более 447,71 рубля за квадратный метр тех, кому чистовую отделку должен провести непосредственно застройщик, который сейчас и навязывает управляющую компанию с заоблачными тарифами.

Новоселы также обратили внимание, что управляющая компания не исполняет свои обязанности: в подвале по несколько дней текут трубы канализации, влажная уборка мест общего пользования не производится, контейнеры с мусором переполнены, на первых этажах в коммерческих помещениях незаконно проживают неустановленные личности.

В Следственном комитете обратили внимание на это обращение. «По данному факту следственными органами ГСУ СК России по г. Москве проводится доследственная проверка. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. представить повторный доклад по доводам обращения и о ходе проверки», – говорится в сообщении ведомства.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», – подчеркнули в информационном центре Следственного комитета.

Отметим, что это уже второе коллективное обращение новоселов ЖК «Аквилон Митино» по поводу завышения тарифов на ЖКУ. В сентябре председатель СК поручал провести проверку и представить доклад по доводам, изложенным в обращении участников долевого строительства в Москве, однако платежки с космическими суммами все-таки поступили собственникам квартир.

Ранее участники долевого строительства также обращались за помощью к Бастрыкину, когда специализированный застройщик «Митино град» группы «Аквилон» нарушал сроки сдачи жилья. Жилой дом на 943 квартиры в московском районе Митино должен был быть введен в эксплуатацию более года назад, а объект передан дольщикам – до 30 марта 2024 года. В итоге удалось добиться, чтобы квартиры начали передавать собственникам в сентябре. Впрочем, проживание там сейчас фактически невозможно – квартиры сданы без горячего водоснабжения, с неотрегулированной системой отопления. Качество предчистовой отделки также вызывает нарекания. В этих условиях завышенные коммунальные тарифы управляющей компании застройщика похожи на грабительское издевательство.

Москва, Елена Володина

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