Бастрыкин потребовал разобраться с проблемой обманутых дольщиков в Подмосковье

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о неправомерных действиях застройщика в п. Развилка Московской области. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как уточнила пресс-служба СК, в комментариях в телеграм-канале Информационного центра СК России обратились участники долевого строительства и собственники жилых помещений в ЖК «Римский» в поселке Развилка Московской области о неправомерных действиях застройщика ООО «Специализированный застройщик Развилка». Граждане обращают внимание на допущенные нарушения прав при передаче объектов долевого строительства, порядка вступления в право собственности и установления залогового имущества. Отмечается, что организация не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений и оборудованию. Кроме того, в объектах незавершенного строительства нелегально проживают иностранные рабочие.

В ведомстве уточнили, что в ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о решении проблем с обманутыми дольщиками. Как отмечали эксперты, такие позитивные доклады не отражают реальную ситуацию.

В начале июля Бастрыкин поручил провести доследственную проверку о нарушении прав дольщиков московского ЖК «Аквилон Митино», в котором дом на 943 квартиры застройщик ООО СЗ «Митино град» группы «Аквилон» обещал ввести в эксплуатацию ещё в 2023 году и передать покупателям до 30 марта 2024 года. Результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Москва, Елена Володина

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