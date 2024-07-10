Год семьи в России стал «декорацией»: в Госдуме назвали несущественными меры по выходу из демографической катастрофы

Принимаемые правительством и парламентом меры социальной поддержки россиян делают объявленный главой государства год семьи «декорацией». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов. По его оценке, главным минусом налоговой реформы с прогрессивной шкалой НДФЛ является ее принятие с очень большим опозданием, как и мер по выходу демографической катастрофы.

«Революционный, исторический документ, которого давно добивались… Мы настаивали на прогрессивной шкале налогообложения более десяти лет. И, наверное, самый главный минус этого документа заключается в том, что он принимается с большим опозданием», – подчеркнул Кузнецов.

Парламентарий обратил внимание, что целый ряд очень востребованных мер поддержки семей с детьми откладывается кабинетом министров «на долгие годы». «Мы снова здесь критикуем правительство, потому что эти меры все равно придется принимать, но опять с опозданием. Правительство всё равно к этому придет… Жизнь показывает, что сегодня, когда мы принимаем прогрессивную шкалу налогообложения, надо признать – опаздываем. То же самое мы опаздываем с демографической поддержкой в нашей стране. Та катастрофа, в которой сегодня с точки зрения рождаемости находится наша страна, требует более серьезных, экстренных мер. И казалось бы, объявлен президентом год семьи, и есть хороший повод при модернизации налоговой системы оказать серьезную поддержку нашим семьям. Этого, к сожалению, не происходит. Те шаги, которые предприняты, являются робкими, половинчатыми, на наш взгляд, и в принципе не соответствующими той остроте проблемы, которая сегодня есть», – констатировал он.

«Год семьи прошел экватор. И было бы правильно уже сейчас подводить какие-то итоги: что сделала Госдума и правительство в части поддержки семей. К сожалению, пока, кроме таких точечных программ, как «семейный выходной» и то бОльшую часть этих расходов несут на себе регионы, кроме таких точечных мер, мы (ничего) не видим. Это очень тревожный фактор. То есть – декоративный характер эти меры носят, не существенный», – заявил Кузнецов.

При этом депутат обратил внимание, что «каждый следующий ребенок должен быть благом для семьи, в том числе, материальным благом с материальной поддержкой со стороны государства», но получается наоборот. «У нас все ровно наоборот. Каждый следующий ребенок – это снижение доходов, социального статуса семьи. Никак не приходит правительство к выводу, что это надо менять. Но это придется менять». – подчеркнул он.

«Посмотрите, что происходит сегодня в связи с отменой льготной ипотеки – запредельная стоимость жилья. Практически, это заградительная ситуация, которая отрезает наши семьи от доступного жилья. И все это происходит в год семьи. В этой связи мы ждем от правительства более серьезных мер», – добавил депутат.

«Меры принимаются, но они половинчатые. Как много было сказано о едином социальном пособии на детей, что это прогрессивный шаг, что он должен сдвинуть ситуацию. Прошло уже больше года, как были введены эти единые социальные пособия. И по обращению граждан видим, что люди недовольны эффективностью этой меры… Сегодня будет много сказано о том, какая большая работа проделана правительством и Госдумой… будет много восторгов у определенных лиц, но мы бы предпочли, чтобы эти восторги излагало наше население после принятия наших законов. Пока этого не происходит», – заключил Кузнецов.

Москва, Мария Соколова

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