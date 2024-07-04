Год семьи в России превратился в год банкиров: в Госдуме жёстко раскритиковали идеи Минфина по налоговой донастройке

Россия идет по пути создания льготных условий для ростовщического капитала и продолжения «муторных» трудностей для обычных граждан, создающих семьи и рожающих детей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов, комментируя поправки Минфина РФ ко второму чтению законопроекта о донастройке налоговой системы. По его оценке, политика министерства финансов, как и Банка России, делает объявленный президентом год семьи, скорее, годом банкиров.

«Накануне состоялся Конгресс Центробанка. Очень интересно было наблюдать, как крупнейшие наши банкиры [глава «Сбербанка» Герман] Греф, [руководитель ВТБ Андрей] Костин, будучи в центре внимания в президиуме, излагают хвалебные оды руководителю Центробанка Эльвире Набиуллиной о том, как здорово побеждает инфляцию ЦБ. Дошли до того, что сравнивают с ненавистником Русского мира Маргарет Тетчер, которая в свое время говорила: а зачем нам сотни миллионов русских, нам достаточно их 20 млн, чтобы бензоколонку обслуживали. Вот они сравнивают – Набиуллина как Тетчер, она молодец, борется с инфляцией… Именно благодаря деятельности руководителя ЦБ они получают огромные сверхприбыли. За 2023 год рекордные… порядка 3,3 трлн рублей. Конечно, это им очень нравится, и они бы хотели ещё получать такие же сверхприбыли дальше. Но хотелось бы понять: у нас что, в стране год банка, год банкира?» – отметил Кузнецов на брифинге в Госдуме.

Парламентарий обратил внимание, что 2024 год объявлен главой государства годом семьи. «А что происходит с семьями на фоне этой успешной а-ля Маргарет Тетчер политики? Не буду говорить об официальной инфляции, в Росстате видите, что она, мягко говоря, не совпадает с реальностью. Но даже та инфляция, которая сейчас есть, потребует того, чтобы сохранялись доходы хотя бы семей с детьми. Но, к сожалению, мы смотрим на политику правительства и финансового блока и ищем с разными приборами: а что же все-таки дали семьям? И выясняем, что семьям пока только пообещали в 2026 году дать прямую выплату для тех, у кого два и более детей, привязанную к доходам, которые они заработали, заплатили НДФЛ и потом им вернется 7% от дохода в 2026 году, когда они напишут заявление… На дворе 2024 год, лето, абсолютно довольные банкиры и абсолютно недовольные семьи с детьми», – подчеркнул он.

«Мы ожидали: что же правительство ко второму чтению законопроекта о налоговой модернизации предложит? Услышат ли они предложения депутатов? Мы говорим о том, что сегодня необходимо облагать сверхприбыли повышенным налогом. И не только банковский сектор, кстати. Банковские услуги у нас не облагаются налогом на прибыль. Представляете?!.. А малоимущие семьи облагаются НДФЛ. Предлагаем – не берите НДФЛ с тех, у кого ниже прожиточного минимума. Нет, не хотят, говорят – это ненормально. Это не в правилах Маргарет Тетчер, видимо», – пояснил Кузнецов.

«Точно так же, как доступное жилье. Послушайте, что Греф говорит о доступном жилье... Он предупреждает, что отмена льготной ипотеки приведет к болезненному состоянию, после ее отмены рынок будет болеть пару лет – это как любые программы стимулирования организма: ты выпил что-то, а потом пробежал стометровку, после этого желательно прекратить прием, иначе это дорого обойдется. Дорого обходится это все нашим семьям с детьми и абсолютно недорого нашим банкирам, потому что они получают сверхприбыли, о чем радостно сообщают», – добавил парламентарий.

Кузнецов также отметил, что правительство предложило обложить повышенным налогом только один из элементов игорного бизнеса – процессинговый центр интерактивных ставок букмекеров, оставив без внимания тотализаторы, пункты приема ставок, игровые столы и автоматы. «Не берете с банков, возьмите хотя бы с тех, кто просто из воздуха деньги делает. Не хотят. У нас народ идет играть к букмекерам, потому что в банках сегодня 24% кредит и выше – поэтому они идут играть, потому что хотят выиграть, получить такие же халявные деньги, как получают наши банкиры. Что у них из этого выходит? Порядка 880 млрд рублей наши граждане понесли в игорный бизнес в прошлом году, из них чистая прибыль (двух) компаний – 59 млрд, 27 млрд. Десятая часть, только чистой прибыли двух компаний. На самом деле их больше», – уточнил он.

«Поэтому мы немножко разочарованы предложениями правительства. Некоторые говорят оптимистично – хорошо, но мало, а мы говорим – просто унизительно мало и унизительно равнодушно к тому состоянию, в котором сегодня находится подавляющая часть наших граждан. Посмотрите новую статистику Росстата – почти 10% наших граждан получает менее 15 с небольшим тысяч рублей. Это ниже прожиточного минимума… И абсолютно небольшая прослойка граждан имеет огромные доходы, к которым никто не хочет прикоснуться в нашем правительстве, ни в Центробанке, ни в финансово-экономическом блоке. На прежнем уровне налогообложения остаются депозиты банковские», – пояснил депутат.

«Поправки, которые ко второму чтению подготовило правительство, говорят о том, что финансово-экономический блок, к сожалению, не хочет менять эти приоритеты. И на фоне этого демонстративные выступления наших банкиров на Конгрессе ЦБ смотрятся как финальная точка, утверждение того пути, на котором мы стоим, – создания льготных условий для ростовщического капитала и продолжения муторных трудностей для людей, создающих семьи и рожающих детей», – заключил Кузнецов.

Москва, Мария Соколова

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