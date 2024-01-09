Сильный удар по позициям Воробьева: коммунальный коллапс в Подмосковье стал неприятным сюрпризом для Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рискует стать сакральной жертвой в назидание главам других регионов, но его отставка вряд ли состоится. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, глава консалтингового агентства NPR Дмитрий Фетисов, комментируя возможные политические последствия аварий систем отопления в ряде городов Подмосковья в время новогодних каникул. По его оценке, подобные ЧП будут случаться и дальше на фоне системных проблем в сфере ЖКХ.

«Все последние годы мы видели, что коммунальные сети – и это касается не только в Подмосковья, а вообще в целом по всей стране – такая негативная тенденция имеется. Они сдаются в концессии. Но концессия их не обслуживает должным образом, по сути, получая только прибыль, но не модернизируя их. Соответственно, сети ветшают и не выдерживают нагрузку. Про Подмосковье надо добавить, что все-таки аномально высокий уровень застройки тоже накладывает отпечаток, и в итоге получаем ситуацию, что просто сети ЖКХ не способны выдержать резко возросшую нагрузку в связи с увеличением количества жителей. Они просто не приспособлены под такую нагрузку», – подчеркнул Фетисов.

Как считает эксперт, масштабные коммунальные аварии в Подмосковье стали «неприятным сюрпризом для Кремля» на фоне избирательной кампании главы государства. «Ситуация оказалась очень негативно воспринята в Кремле, и это сильный удар по позициям Воробьева. Сейчас Кремлю надо показать губернаторам других регионов, что они не должны повторять ошибок Воробьева и не допускать таких ситуаций. Воробьев сейчас будет сакральной жертвой. Мы увидим по нему удары, но про его отставку вряд ли можно говорить, потому что только недавно переизбрался и в целом его позиции достаточно крепки. Но какие-то удары Кремль по нему нанесет, и это будет в той или иной форме доноситься до глав других регионов как пример», – полагает он.

«Сам Воробьев найдет ответственных за аварии в лице нижестоящих. Скорее всего, под большим ударом остается вице-губернатор Евгений Хромушин, который отвечает за ЖКХ в Московской области. Видна уже информационная кампания по нему. С большой вероятностью можно говорить, что он будет отправлен в отставку. Если даже этого не случится, то его позиции очень серьезно пошатнулись. Возможно, увидим отставку и главы Подольска», – отметил политолог.

При этом Фетисов обратил внимание, что никто на федеральном уровне не говорит о системных проблемах отрасли. «Эта проблема характерна не только для Московской области. Она проявляется и в других регионах. И пока нет разговоров и призывов решать эту проблему. Пока не видны даже предпосылки ужесточить контроль над владельцами концессий, то мы и дальше будем сталкиваться с такими проблемами, как обветшавшая структура ЖКХ, и будут случаться эти аварии», – подчеркнул он.

«За последние годы все чрезвычайные ситуации техногенного характера в России происходят, в основном, в новогодние каникулы и в августе – именно из-за того, что чиновники и руководители расслаблены, находятся в отпусках. Система не выдерживает, не успевает вовремя отреагировать. Сейчас мы видим наказание виновных, но проблема гораздо глубже и, к сожалению, мы пока не видим попыток обозначить эту проблему и начать ее решать в целом», – заключил Фетисов.

Ранее сообщалось, что в первые дни 2024 года в подмосковных Подольске, Химках, Солнечногорском и Раменском районах из-за аварий было нарушено теплоснабжение в жилых домах при морозе минус 30 градусов. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку деятельности ресурсоснабжающих организаций. Возбуждены уголовные дела. В Подольске есть первые задержанные, в том числе директор патронного завода и замглавы местной администрации.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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