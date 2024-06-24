Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил о двух погибших при пожаре во Фрязино

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник, 24 июня, заявил, что при пожаре на территории научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном городе Фрязино погибли два человека, а также, что двое пожарных отравились продуктами горения.

В своем Telegram-канале Воробьев написал: «К сожалению, при пожаре во Фрязино погибли два человека. Пожарные продолжают тушить огонь. На месте работает 12 бригад скорой. Один из пострадавших – 34-летний мужчина – находится в тяжелом состоянии в реанимации, его подключили к ИВЛ. Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения».

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, площадь пожара составляет 4,5 тыс. кв. м. Пока его локализовать не удается. Борьбу с огнем ведут более 100 человек, на месте работают два противопожарных вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Фрязино, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube