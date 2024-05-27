Воробьев сообщил об уничтожении беспилотника в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вечером в понедельник, 27 мая, сообщил об уничтожении украинского беспилотника в Балашихе.

В своем Telegram-канале Воробьев написал: «Сегодня около 21 часа в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА – обломки упали на частный дом. Люди, находившиеся в домах, успели эвакуироваться, никто не пострадал. С восстановлением дома мы обязательно поможем. Жители Балашихи слышали хлопки – прошу сохранить спокойствие, все службы работают на месте».

В свою очередь, в Минобороны РФ сообщили, что «27 мая около 21:00 мск дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар».

В аэропорту «Жуковский» сообщили, что до 21:20 мск, вводились временные ограничения на использование воздушного пространства, но на расписание они не повлияли.

В аэропорту «Домодедово» заявили, что воздушная гавань «работает в штатном режиме, без отклонений от расписания».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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