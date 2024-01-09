Достроились: губернатору Воробьеву аукнутся коммунальные проблемы Подмосковья

Коммунальные проблемы в Московской области носят системный характер и грозят обернуться настоящей катастрофой. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, глава Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, комментируя «новогодние» аварии систем отопления в ряде городов Подмосковья. По его оценке, возможные последствия для губернатора области Андрея Воробьева могут оказаться очень похожими на итоги руководства «Роскосмосом» Дмитрия Рогозина.

«Московская область погрязла даже не проблемах ЖКХ, а проблемах градостроения – коррупция градостроительная, не соблюдаются нормы по тому, сколько домов висит на коммуникациях, на котельных. Идут большие перегрузки. Идет финансирование градостроительства, но при этом недостаточное финансирование на коммуникации. Разговор о том, что коммуникации в Московской области на износе длится уже с десяток лет. Сейчас уже все увидели товар лицом, и дошло уже до президента», – подчеркнул Неживой.

При этом эксперт обратил внимание, что информация, которая появилась в СМИ, – это лишь малая часть проблемы. «Я живу в подмосковном Реутове. Там тоже в большом количестве домов очень низкая температура в 16 градусов, люди жалуются. Эта ситуация в общем-то повсеместная по Московской области. Просто где-то совсем уже, как в Климовске или Подольске это произошло, не выдержали коммуникации. А где-то они пока выдержали, работают на пределе и больше определенного градуса дать не могут. Люди пробивались и на «прямую линию» к президенту, и жаловались в различные органы власти, но не доходит вся эта информация. И это показательный фактор, что уже дошло до конкретных аварий», – констатировал он.

«В Московской области и пострашнее есть нарушения, когда не соблюдаются охранные зоны и строят дома в зоне газо- или нефтепроводов. Там труба больше метра диаметром, а у нас дома строят рядом – 80-100 метров от этих коммуникаций. Если что-то случается и взрыв происходит – зона поражения 300 метров. Это зона отчуждения по всем СНИПам и ГОСТам, а в Московской области это не соблюдается. Проблема в том, что это первая ласточка. У нас в прошлом году было два взрыва магистрального газопровода. А в Московской области есть такие места, где, не дай Бог, взорвется, жертвы будут. И это уже не холод, где можно эвакуировать всех. При том, что идет износ коммуникаций, несоблюдение градостроительных норм, аварийность и катастрофичность будут возрастать», – выразил опасение политолог.

Неживой считает обнадёживающим фактором, что ситуацию в Подмосковье взял под личный контроль глава государства. «Политические последствия однозначно будут. Если сам губернатор [Андрей Воробьев] за это не ответит, то стрелочника найдут. Очень не хотелось бы, чтобы это стал [вице-губернатор] Евгений Хромушин, это очень опытный, инициативный и талантливый чиновник. Но вполне возможно, что и он будет стрелочником. Повторюсь, ситуацию надо исправлять не в сфере ЖКХ, а в сфере градостроительной политики Московской области», – уточнил он.

«У нас очень хороший пример СВО: когда руководство не понимает проблему, это аукается негативными событиями. Здесь абсолютно идентичная ситуация. Президент взял сейчас под контроль, и думаю, там [в руководстве области] уже понимают, что у президента есть собственная служба, которая с ним работает. И здесь Воробьев, конечно, попал на карандаш конкретно, потому что сейчас эту систему вытащат и увидят, насколько она глобальна в Московской области и угрожающа, оценят ее в закрытых исследованиях, проведут экспертизу, а дальше сделают выводы», – пояснил эксперт.

«Не берусь делать прогноз, что с ним (Воробьевым) станет, учитывая структуру нашей власти, но подозреваю, что по головке точно не погладят. У нас очень характерный пример перед глазами – господин Рогозин, который доруководился «Роскосмосом» и результаты его деятельности Юрию Борисову приходится расхлебывать до сих пор. Вполне возможно, и такое случится с губернатором. А, возможно, сейчас просто дадут втык, заставят исправлять, а потом все равно вспомнят. Ну и стрелочники однозначно будут, потому что за такие вещи кто-то должен ответить», – заключил Неживой.

Ранее сообщалось, что в первые дни 2024 года в подмосковных Подольске, Химках, Солнечногорском и Раменском районах из-за аварий было нарушено теплоснабжение в жилых домах при морозе минус 30 градусов. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку деятельности ресурсоснабжающих организаций. Возбуждены уголовные дела. В Подольске есть первые задержанные, в том числе директор патронного завода и замглавы местной администрации.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube