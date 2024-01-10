российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 января 2024, 09:22 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В подмосковной Электростали люди жгут костры на улице из-за отсутствия отопления

Отсутствие отопления вынудило жителей подмосковного города Электросталь развести костер на улице, чтобы согреться и обратить внимание местных властей на тяжелую ситуацию. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В некоторых домах восточной части города почти месяц нет отопления. По словам местных жителей, тепла нет с середины декабря. Люди включают обогреватели, но теплее от этого не становится. На окнах образовался лед, в квартирах идет пар изо рта от низкой температуры, рассказали жильцы.

Чтобы обратить внимание властей на проблему, люди прямо на улице развели костер. «Греются люди. Город Электросталь. Просим обратить внимание губернатора Московской области, администрацию города Электросталь на отсутствие отопления в наших домах, город Электросталь, восточная сторона. <…> Находимся без отопления с самого начала отопительного сезона. В квартирах от 10 до 18 градусов тепла в разных домах. Электросталь замерзает. Пользуемся всевозможными отопительными приборами. В домах находиться невозможно. Замерзаем», – говорит местная жительница на видео, опубликованном SHOT.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники в подмосковных Подольске, Химках, Солнечногорском и Раменском районах из-за аварий было нарушено теплоснабжение в жилых домах при 30-градусном морозе. Прокуратура и СК РФ начали проверку деятельности ресурсоснабжающих организаций. Возбуждены уголовные дела. В Подольске задержаны директор патронного завода и замглавы местной администрации.

Электросталь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Достроились: губернатору Воробьеву аукнутся коммунальные проблемы Подмосковья

Метки / Подмосковье

Сильный удар по позициям Воробьева: коммунальный коллапс в Подмосковье стал неприятным сюрпризом для Кремля / Достроились: губернатору Воробьеву аукнутся коммунальные проблемы Подмосковья / Климовский патронный завод, котельная которого остановилась в морозы, национализируют – Воробьев / В подмосковном Солнечногорске произошла крупная коммунальная авария / Коммунальный коллапс в Подольске: задержаны гендиректор патронного завода и замглавы местной администрации / Прокуратура начала проверку сбоев энергоснабжения в Подмосковье / Ледниковый период в Подмосковье: в сильные морозы жители нескольких районов остались без отопления / Задержан глава Ленинского городского округа Подмосковья

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье,