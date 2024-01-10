В подмосковной Электростали люди жгут костры на улице из-за отсутствия отопления

Отсутствие отопления вынудило жителей подмосковного города Электросталь развести костер на улице, чтобы согреться и обратить внимание местных властей на тяжелую ситуацию. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В некоторых домах восточной части города почти месяц нет отопления. По словам местных жителей, тепла нет с середины декабря. Люди включают обогреватели, но теплее от этого не становится. На окнах образовался лед, в квартирах идет пар изо рта от низкой температуры, рассказали жильцы.

Чтобы обратить внимание властей на проблему, люди прямо на улице развели костер. «Греются люди. Город Электросталь. Просим обратить внимание губернатора Московской области, администрацию города Электросталь на отсутствие отопления в наших домах, город Электросталь, восточная сторона. <…> Находимся без отопления с самого начала отопительного сезона. В квартирах от 10 до 18 градусов тепла в разных домах. Электросталь замерзает. Пользуемся всевозможными отопительными приборами. В домах находиться невозможно. Замерзаем», – говорит местная жительница на видео, опубликованном SHOT.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники в подмосковных Подольске, Химках, Солнечногорском и Раменском районах из-за аварий было нарушено теплоснабжение в жилых домах при 30-градусном морозе. Прокуратура и СК РФ начали проверку деятельности ресурсоснабжающих организаций. Возбуждены уголовные дела. В Подольске задержаны директор патронного завода и замглавы местной администрации.

Электросталь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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