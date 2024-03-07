Губернатор Подмосковья анонсировал расширение Щелковского шоссе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подготовку проекта расширения Щелковского шоссе. По его словам, этот вариант является самым приемлемым и позволит решить проблему с 9-балльными пробками в часы пик.

Воробьев обратил внимание, что сейчас Щелковское шоссе в районе Балашихи – это всего две полосы, что создает сложности для движения транспорта. «Мы долго вместе с экологами прорабатывали возможность строительства трассы по границам парка «Лосиный остров», но было много ограничений. Поэтому мы от него отказались. Еще один вариант – строительство дублера. Проектная организация предложила проложить дорогу через Горенский и Озерный лесопарки, парк Пехорка и центральную часть Балашихи. Такой вариант не устроил ни нас, ни жителей», – пояснил глава региона.

При этом губернатор сообщил, что в такой ситуации «вместе с федеральными коллегами вместо строительства дублера прорабатываем вопрос расширения Щелковского шоссе».

«Это очень важный проект. В случае его реализации мы сможем улучшить транспортную доступность для 1 млн человек – жителей Балашихи, Щелково, Фрязино, Лосино-Петровского, Черноголовки, Звездного городка», – уточнил Воробьев.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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