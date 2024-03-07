российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 марта 2024, 17:39 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Губернатор Подмосковья анонсировал расширение Щелковского шоссе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подготовку проекта расширения Щелковского шоссе. По его словам, этот вариант является самым приемлемым и позволит решить проблему с 9-балльными пробками в часы пик.

Воробьев обратил внимание, что сейчас Щелковское шоссе в районе Балашихи – это всего две полосы, что создает сложности для движения транспорта. «Мы долго вместе с экологами прорабатывали возможность строительства трассы по границам парка «Лосиный остров», но было много ограничений. Поэтому мы от него отказались. Еще один вариант – строительство дублера. Проектная организация предложила проложить дорогу через Горенский и Озерный лесопарки, парк Пехорка и центральную часть Балашихи. Такой вариант не устроил ни нас, ни жителей», – пояснил глава региона.

При этом губернатор сообщил, что в такой ситуации «вместе с федеральными коллегами вместо строительства дублера прорабатываем вопрос расширения Щелковского шоссе».

«Это очень важный проект. В случае его реализации мы сможем улучшить транспортную доступность для 1 млн человек – жителей Балашихи, Щелково, Фрязино, Лосино-Петровского, Черноголовки, Звездного городка», – уточнил Воробьев.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Подмосковье

Обращение подействовало: начальнику климовской котельной смягчили меру пресечения / В Подмосковье школьник попал в больницу после взрыва повербанка в его куртке / Около 200 человек участвовали в драке на складе Wildberries в Подмосковье / Глава СПЧ вступился за арестованного начальника котельной климовского патронного завода / Замглавы подмосковного минздрава арестовали по делу о взятке / Крупнейший мусорный оператор Подмосковья «РТ-Инвест» готов передать свои активы властям за 1 рубль / В Подмосковье учителям начнут выплачивать деньги на аренду жилья / «Нашли козла отпущения…» В Госдуме заступились за арестованного начальника климовской котельной

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Транспорт, Экономика, Воробьев Андрей, Подмосковье,