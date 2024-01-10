«Хуснуллизация»: тепло в России стало серьезным политическим фактором

Аварии на объектах теплоснабжения в России становятся политическим фактором на фоне приближающихся выборов главы государства. Эксперты обращают внимание, что в середине марта, когда запланировано голосование, отопительный сезон в большинстве регионов ещё не закончится, и разваливающаяся система ЖКХ в условиях «хуснуллизации» рискует стать серьезной угрозой.

В частности, политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов полагает, что «мы подошли к грани ресурса коммунальной «лапши». «Аварии начались не из-за праздников (хотя перегруз в региональных энергосетях и был из-за «бани, шашлыки, обогрев»). Но, в тепловых сетях точно не из-за этого. Время пришло», – отметил эксперт в своём телеграм-канале.

«Исправить по ходу этой зимы уже ничего нельзя, можно только подготовить аварийные команды и как можно быстрее устранять порывы. И надо сказать об этом честно потребителям. Кто возьмет на себя эту миссию – политический труп, но иначе не получится, не выйдет замести под ковер проблему. Аресты и уголовные дела тепло не вернут и не предупредят будущие аварии. Выборы Президента России в середине марта и в большинстве регионов будет еще отопительный сезон, а рвется как раз ближе к концу ОЗП», – подчеркнул Баширов.

В то же время политический обозреватель Сергей Мардан обратил внимание, что 24 января в Госдуме запланирована общение депутатов с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, на которой наверняка будут расставлены акценты по ситуации в сфере ЖКХ.

«То, что происходит в системе ЖКХ Московской области – это результат той самой пресловутой хуснуллизации – перемещения всей России в 10-12 супер-агломераций. Правда, пока что хуснулизация обернулась просто бешеным строительством все новых и новых человейников на старых советских коммуникациях. Когда видишь, как строят 40-этажный дом в райцентре, где еще жив частный сектор в черте города, а вокруг – бескрайние бывшие колхозные поля, понятно, объяснить это можно либо системной коррупцией, либо клиническим идиотизмом сотен чиновников (что вряд ли)», – констатировал Мардан.

Как считает политолог, главный редактор ИА «Аврора» Георгий Федоров, судя по тому, как суетится губернатор Московской области Андрей Воробьёв, отопительный кризис уже ударил по рейтингу поддержки действующего главы государства. «В разгар предвыборной кампании рейтинги мониторят в усиленном режиме, и к этому вопросу в Кремле подходят более чем серьёзно. Владимир Владимирович такие вещи не забывает. Тем более, что Андрей Воробьёв – это человек из «клана» Шойгу <…> Шапки, однако же, после разбора ситуации в Подмосковье полетят…» – отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники в подмосковных Подольске, Химках, Солнечногорском и Раменском районах из-за аварий было нарушено теплоснабжение в жилых домах при 30-градусном морозе. Прокуратура и СК РФ начали проверку деятельности ресурсоснабжающих организаций. Возбуждены уголовные дела. В Подольске задержаны директор патронного завода и замглавы местной администрации.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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