Представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов в понедельник, 15 апреля, сообщил, что генеральному консулу Великобритании Амиру Котече заявлен демарш в связи с неприемлемостью его агитационной деятельности в период проведения выборов президента России, – сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, говорило ли представительство МИД РФ в Екатеринбурге с генконсулом Великобритании о неприемлемости агитационных материалов, размещенных им в соцсетях во время проведения выборов президента России, Харлов сказал: «Я разговаривал с администрацией президента и с администрацией губернатора, поставил их в известность о том, что действительно такой факт был. Мы вызывали генерального консула Великобритании в Екатеринбурге и сделали такой определенный демарш. …Амиру Котече напомнили о положении Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенции о необходимости соблюдения иностранными дипломатами законов и правил страны пребывания».

Следует напомнить, что 16 марта в Instagram** британский генконсул в Екатеринбурге Котеча опубликовал утверждение о том, что «у России нет законных оснований проводить выборы на территории Донбасса, Новороссии и Крыма».

*Организация запрещена в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской

Екатеринбург, Иван Бабурин

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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