Европарламент призвал не признавать выборы президента России

Европарламент в четверг, 25 апреля, принял резолюцию, в которой призывает власти стран-членов Евросоюза не признавать выборы президента в России, объявить их недемократическими и оказывать всяческую поддержку российской оппозиции, – сообщают европейские СМИ.

В документе, опубликованном на сайте Европарламента, говорится: «После выборов президента, проведенных в России 15-17 марта 2024 года, депутаты Европарламента призывают государства-члены ЕС и международное сообщество признавать их результаты нелегитимными, поскольку они проводились на оккупированных территориях Украины. В России это не было ни свободно, ни справедливо. … Призываем наказать организаторов голосования на оккупированных территориях Украины и свести отношения с президентом Путиным только до обсуждения тем мира, гуманитарных и правозащитных вопросов. ….Призываем всеми возможными силами помогать оппозиции в России, а именно: выдавать им визы, упростить процедуры регистрации организаций и компаний, открытие банковских счетов и т.п.»

За резолюцию проголосовали 493 из 522 евродепутатов.

Страсбург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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