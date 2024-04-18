Кто выбирает власть. Избирком привел статистику с президентских выборов

Свердловский избирком обобщил статистические данные по голосованию на выборах президента РФ в регионе. Самыми активными избирателями, как и в прошлые годы, стали женщины среднего возраста.

Напомним, президентские выборы впервые в истории страны длились три дня – с 15 по 17 марта. Общая явка в Свердловской области с учетом ДЭГ составила 71%, то есть проголосовало свыше 2,3 миллиона жителей региона.

Как следует из статистики явки на избирательные участки, доля молодых избирателей за пять лет выросла: с 13,5% в 2018 году до 17,82% в 2024 году. Количество голосующих пенсионеров, напротив, сократилось: с 38,5% в 2018 году до 34,66% в 2024 году. Основная масса избирателей – жители в возрасте от 35 до 59 лет, их доля составила 47,52%.

В дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ приняли участие свыше 300 тысяч свердловчан. Из них 34,66% составила молодежь (18-35 лет), 60,06% – люди среднего возраста (35-59 лет) и 5,28% – пенсионеры (старше 60 лет). Статистика ДЭГ показала, что голосующих женщин (58,68%) больше, чем мужчин (41,32%), что в целом подтверждает федеральный тренд.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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