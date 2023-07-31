Можно ли испортить электронный бюллетень и как наблюдать за ДЭГ. Интервью с главой свердловского избиркома Еленой Клименко

На сентябрьских выборах в Свердловской области впервые будет использовано дистанционное электронное голосование (ДЭГ). «Новый День» расспросил председателя регионального избиркома Елену Клименко об особенностях нового способа волеизъявления граждан.

– Елена Викторовна, как Свердловская область готова к проведению ДЭГ?

– Дистанционное электронное голосование проводится в России с 2020 года. Уже накоплен опыт других регионов, и, на мой взгляд, Свердловская область начинает осваивать этот механизм в самое подходящее время.

Конечно, новое всегда пугает. Но жизнь не стоит на месте. Раньше мы и подумать не могли, что можно где-то расплачиваться своим телефоном, а сейчас онлайн-платежи стали обыденностью. Я думаю, лет через пять так же будет и с электронным голосованием.

Чтобы проголосовать в интернете, нужно подать заявление на портале «Госуслуги» и получить подтверждение статуса участника ДЭГ. Затем в день голосования зайти на сайт vybory.gov.ru и поставить галочку в электронном бюллетене. В Свердловской области выборы будут двухдневными. Соответственно, проголосовать на сайте ДЭГ можно будет с 8 часов утра 9 сентября до 20 часов 10 сентября. В ночное время тоже можно голосовать дистанционно.

– Как исключить двойное голосование в интернете и на участке?

– Для этого и нужно заявление на «Госуслугах». Все избиратели, кто изъявил желание голосовать электронным способом, исключаются из списка участковой избирательной комиссии по месту жительства. То есть если такой избиратель придет в день выборов на участок, ему не выдадут бюллетень. Потому что напротив его фамилии будет стоять отметка «ДЭГ». Процедура очень похожа на механизм «Мобильный избиратель», позволяющий гражданину выбирать удобный для голосования участок. В случае ДЭГ избиратель выбирает не участок, а онлайн-голосование.

– Если избиратель подал заявление на «Госуслуги», а потом передумал голосовать в интернете, что ему делать?

– Заявление об участии в ДЭГ можно отозвать, но не позднее 5 сентября. Дело в том, что участковые комиссии вносят уточнения в список избирателей по месту жительства за три дня до первого дня голосования (9 сентября). Если избиратель уже вычеркнут из бумажного списка УИК, проголосовать он сможет только электронным способом.

Кстати, в муниципалитетах, где проводится ДЭГ, будут оборудованы специальные места с доступом в интернет, чтобы проголосовать дистанционно. Этот порядок определен Центральной избирательной комиссией РФ. Избирателям дается дополнительная возможность проголосовать на случай форс-мажора: вдруг потерялся телефон или пропал домашний интернет. В Свердловской области местами для дистанционного голосования станут, скорее всего, библиотеки. Мы обсуждаем, как соблюсти тайну волеизъявления граждан. По возможности, рядом с компьютером будет установлена ширма.

– А как обеспечивается тайна волеизъявления во время электронного голосования?

– В целом, голосование на сайте vybory.gov.ru не сильно отличается от процедуры голосования на избирательном участке. Через портал «Госуслуги» проходит идентификация избирателя, ровно так же, как член участковой комиссии проверяет паспорт пришедшего голосовать. На «Госуслугах» можно увидеть всю информацию о кандидатах по своему округу – как на стенде в избирательном участке. Далее в процессе голосования нужно поставить галочку в электронном бюллетене. Перед отправкой голоса система задаст вопрос: «Вы уверены?». Это аналогично тому, как требуется подтверждение, когда вы делаете перевод в интернет-банке. После повторного «да» ваш голос будет учтен, и переголосовать уже невозможно. Это сравнимо с тем, как вы опускаете бюллетень в ящик.

– Электронные бюллетени обезличены?

– Да. Как только избиратель проголосовал онлайн, его голос превращается в цифровой шифр. Происходит анонимизация.

– Можно ли испортить электронный бюллетень? На обычных выборах испорченные бюллетени стали этакой заменой графы «против всех» и одной из форм протестного голосования.

– В дистанционном электронном голосовании испортить бюллетень невозможно. Система принимает только одну галочку (или несколько, если голосование проходит в многомандатном округе, но не больше положенного). На мой взгляд, порча бюллетеней обесценивает работу избирательных комиссий, которые месяцами готовятся к выборам. Если вам не нравятся те, кто выдвигается на выборы, выставляйте собственную кандидатуру. Я считаю, что нужно брать ответственность за государство, в котором мы живем. И начинать прежде всего с себя. Со стороны избирательной комиссии Свердловской области мы стараемся делать все, чтобы выборы были удобными для граждан.

– Как будет проходить подсчет голосов с участием ДЭГ?

– Обычно подсчет идет таким образом. Участковые комиссии считают бумажные бюллетени и сдают протоколы в территориальные избирательные комиссии. В ТИКах полученные данные собирают в сводную таблицу. В электронном голосовании точно такой же процесс. Только голоса считает ТИК ДЭГ в Москве, а затем направляет протокол в территориальную комиссию в рамках избирательного округа. Опираясь на протоколы, ТИКи считают голоса совместно и передают результаты в вышестоящую комиссию. В этом году Центризбирком принял решение, что подведение итогов электронного голосования будет проходить по часовым поясам субъектов, где проходят выборы.

– Члены избирательных комиссий от КПРФ в июне активно протестовали против введения ДЭГ в Свердловской области. Их аргументы как раз были связаны с подсчетом голосов в Москве.

– По сути, тут стоит вопрос о доверии к системе избирательных комиссий. Если люди выбрали не доверять, повлиять на них мы не можем. Действительно, член областного избиркома от КПРФ Сергей Голубев выступал с особым мнением по поводу ДЭГ. Мы разбирали этот вопрос на встрече с экспертами и дали подробные объяснения.

Вы знаете, когда появились КОИБы, их тоже воспринимали с подозрением: «Что это за шайтан-машина, которая непонятно как считает?» А сейчас и участковые комиссии, и наблюдатели, и сами кандидаты просят, чтобы на их участках ставили комплексы. Потому что с ними удобно, идет быстрый подсчет голосов. И все прозрачно, результаты можно перепроверить. В этом году на выборах в Екатеринбурге мы планируем закрыть КОИБами практически все избирательные участки. Еще часть комплексов отправятся в Верхнюю Пышму.

– Как происходит наблюдение за дистанционным голосованием?

– Регион, где проходит ДЭГ, имеет право направить своих наблюдателей в ТИК ДЭГ в Москву. Насколько я знаю, общественная палата Свердловской области заинтересована в этом. С помощью ПТК ДЭГ (программно-технический комплекс дистанционного электронного голосования) наблюдатели смогут видеть обезличенный процесс голосования в реальном времени, чтобы исключить аномальную активность избирателей. Зашифрованные данные ПТК ДЭГ будут выведены на специальный сайт для зарегистрированных наблюдателей, он будет доступен для просмотра в центре общественного наблюдения в Свердловской области. Конечно, желательно, чтобы наблюдатели были с техническим образованием. Потому что нужно понимать, как работает технология блокчейн. Вообще, система ДЭГ – это глобальная российская разработка, которая прошла множество проверок на безопасность. В Центризбиркоме не раз подчеркивали, что если найдется человек, который сможет обнаружить уязвимость ДЭГ, он получит благодарность. Но пока критики электронного голосования не смогли ничего доказать.

– Еще есть опасения, что сайт vybory.gov.ru может упасть из-за нагрузок в дни голосования.

– Думаю, что разработчики все предусмотрели. Конечно, есть пиковые часы активности избирателей, в том числе и на избирательных участках. Но все-таки наши выборы растянуты на два дня. У жителей будет достаточно времени, чтобы проголосовать без ажиотажа.

– Как считаете, электронное голосование сможет повысить явку в Свердловской области?

– Давайте не будем гадать. После проведения кампании можно будет все проанализировать. Сейчас мы подходим к этой процедуре максимально взвешенно и вдумчиво. Есть мнение, что электронное голосование интересно только молодым избирателям. Но по статистике регионов, где уже проходило ДЭГ, чаще всего голосовали в интернете избиратели от 30 до 45 лет, и большинство из них – женщины. Посмотрим, как будет у нас.

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Как ранее писал «Новый День», электронное голосование будет доступно на довыборах в заксобрание по Ирбитскому округу, на выборах в городские думы Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Качканара, а также на довыборах в думы Белоярского округа и Каменска-Уральского. ДЭГ проводится наряду с традиционным голосованием на избирательных участках. Каждый избиратель может воспользоваться только одним из способов голосования – очным или дистанционным.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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