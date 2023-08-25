Федеральную систему электронного голосования протестировали на уязвимость

Система дистанционного электронного голосование успешно прошла стресс-тестирование на выявление уязвимостей. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, отвечая на вопрос избирательной комиссии Свердловской области на видеоконференции после организационного заседания ТИК ДЭГ.

Памфилова пояснила, что на двух специализированных площадках «белым хакерам» (специалисты по кибербезопасности, которые тестируют защищенность систем) предложили найти уязвимости ПТК ДЭГ. По предварительным результатам проверки, в системе отсутствует возможность двойного голосования, изменить результат волеизъявления избирателя невозможно.

Планируется еще одна тренировка системы дистанционного электронного голосования на федеральной платформе. 30-31 августа будет проводиться тестовое голосование для избирателей, подавших заявление на ДЭГ.

Напомним, в Свердловской области в этом году впервые на выборах будет применяться электронное голосование. В регионе заявление на участие в ДЭГ подали уже свыше 48 тысяч избирателей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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