Екатеринбургская дума в новом составе соберется 26 сентября

Новый состав Екатеринбургской думы приступит к работе с 26 сентября. Повестка первого заседания еще не утверждена. Однако известно, что депутаты будут решать организационные вопросы – в том числе изберут председателя думы и распределят руководящие посты в постоянных комиссиях.

Напомним, после выборов формат городской думы сменился. В новом составе числится 35 депутатов: из них 16 попали в думу впервые и 19 – переизбрались на новый срок. Предварительный список избранников выглядит так:

«Единая Россия»: Михаил Матвеев, Станислав Киселев, Дмитрий Сторожилов, Татьяна Вяткина, Алексей Смирнов, Александр Колесников, Алексей Мещеряков, Александр Альшевских, Анна Гурарий, Артур Зиганшин, Владимир Крицкий, Виталий Чачин, Александра Журавлева, Павел Пустозеров, Михаил Вечкензин, Алексей Шестаков, Владислав Овчинников, Игорь Володин, Алексей Вихарев, Марина Харитонова, Дмитрий Сергин, Елена Бондаренко, Сергей Павленко, Тимофей Жуков, Илья Бондарев, Анастасия Немец, Игорь Огарков.

ЛДПР: Дмитрий Николаев, Николай Вахрушев, Ксения Лещенко.

КПРФ: Виктория Ивачева, Виктор Сомиков.

«Справедливая Россия – за правду»: Денис Хованцев.

«Яблоко»: Константин Киселев.

«Новые люди»: Сергей Козлов.

Накануне Ленинская районная территориальная избирательная комиссия признала выборы состоявшимися. «Какие-либо нарушения, ставящие под сомнение волеизъявление горожан, выявлены не были», – заключили в избиркоме. В ближайшие дни избранным депутатам будут вручены мандаты, однако дата и место проведения церемонии пока обсуждаются, сообщил «Новому Дню» глава комиссии Вадим Антошин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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