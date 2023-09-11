Явка на выборы-2023 в Екатеринбурге стала одной из самых низких в истории

Итоговая явка на выборах депутатов Екатеринбургской думы составила 20,6%. Это один из самых низких показателей за всю историю городских выборов. На участки пришли чуть более 230 тысяч избирателей.

Антирекорд по явке принадлежит выборам 2009 года. Тогда екатеринбуржцы выбирали пятый созыв думы. В голосовании приняли участие чуть более 192 тысяч человек, или 18,22% от общего количества избирателей. В марте 2005 года на выборах городской думы явка была чуть выше – 22,9%. Предыдущие выборы Екатеринбургской думы, которые состоялись пять лет назад, собрали 26,6% избирателей. Самый высокий интерес к выборам екатеринбуржцы демонстрировали во время голосования за главу города. Но прямые мэрские выборы в Екатеринбурге были отменены весной 2018 года.

Политолог Сергей Мошкин считает, что причина низкой явки на муниципальных выборах – апатия, абсентеизм и тотальное игнорирование политики. «Если бы не было административного ресурса, то даже не представляю, какая бы вообще была явка. В следующем году у нас президентские выборы. Встанет вопрос легитимности – важно не только, сколько процентов голосов получит кандидат, а сколько это будет миллионов человек. Очевидно, что результат должен быть не меньше чем в 2012 и 2018 годах. Говорят, что регионы получат план « 70 на 70»,то есть 70% явка и 70% – голосов за нужного кандидата. Представьте, как 20% превратить в 70%? Это будет крайне сложная, почти неразрешимая задача. Людей отучили от политической активности, и они голосуют ногами», – прокомментировал эксперт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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