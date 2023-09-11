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Понедельник, 11 сентября 2023, 15:14 мск

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«Людей все устраивает»: в ЦОН объяснили причину низкой явки на выборы

Председатель Центра общественного наблюдения в Екатеринбурге Александр Левин заявил, что низкая явка на муниципальных выборах не влияет на легитимность власти.

«По закону у нас нет порога явки. Если пришли два человека – выборы все равно состоялись. Такова жизнь. Явка не входит в понятие легитимности выборов. Легитимность обеспечивают конкуренция, общественный контроль и справедливые результаты. Явка, конечно, нужна, и мы все мечтаем, может быть, нереально, чтобы 100% избирателей ходили на выборы.

Это же в первую очередь зависит от кандидатов и партий, им нужно зацепить избирателя, чтобы он пошел и проголосовал за них. И вы знаете, сейчас нет интересных судьбоносных предложений. Я давно участвую в выборных кампаниях. Помню первые губернаторские выборы в 1995 году – там все бурлило, и люди были очень заинтересованы. Вот от чего зависит явка.

С другой стороны, это может быть показателем, что людей все устраивает. Их устраивает власть – исполнительная и законодательная. На явку еще могут повлиять бытовые вещи, будь то дождь или необходимость копать картошку, как бывает в сельских территориях», – поделился мнением Александр Левин на пресс-конференции.

Председатель свердловского избиркома Елена Клименко добавила, что избирательные комиссии стараются улучшить информационно-разъяснительную работу с жителями.

За два дня голосования на выборах Екатеринбургской думы правом волеизъявления воспользовались всего 20,71% горожан. Это один самых низких показателей явки за всю историю городских выборов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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