Нового спикера Екатеринбургской думы выберут 19 сентября

Первое заседание Екатеринбургской думы в новом составе пройдет на неделю раньше запланированного – 19 сентября.

Депутатам предстоит избрать председателя думы и его заместителей. По регламенту, первое заседание проведет Михаил Матвеев – как самый старший по возрасту депутат. Как ранее писал «Новый День», «Единая Россия» выдвинула на должность спикера директора департамента политологии и социологии УрФУ Анну Гурарий. Рассматривались также кандидатуры выходца из ФСБ Сергея Павленко и бывшего вице-мэра Михаила Матвеева. Поскольку ЕР владеет большинством голосов в думе, избрание спикера будет носить формальный характер.

Выборы нового созыва Екатеринбургской думы прошли 9 и 10 сентября. По итогам голосования жителей избраны 35 депутатов. Сегодня после перераспределения партийных мандатов определился окончательный список депутатов.

«Единая Россия»: Михаил Матвеев, Станислав Киселев, Дмитрий Сторожилов, Татьяна Вяткина, Алексей Смирнов, Александр Колесников, Алексей Мещеряков, Александр Альшевских, Анна Гурарий, Артур Зиганшин, Владимир Крицкий, Виталий Чачин, Александра Журавлева, Павел Пустозеров, Михаил Вечкензин, Алексей Шестаков, Владислав Овчинников, Игорь Володин, Алексей Вихарев, Марина Харитонова, Дмитрий Сергин, Елена Бондаренко, Сергей Павленко, Тимофей Жуков, Илья Бондарев, Анастасия Немец, Антон Швалев.

ЛДПР: Дмитрий Николаев, Николай Вахрушев, Ксения Лещенко

КПРФ: Виктория Ивачева, Виктор Сомиков

«Справедливая Россия – за правду»: Денис Хованцев

«Яблоко»: Константин Киселев

«Новые люди»: Сергей Козлов.

Депутатам вручат мандаты 18 сентября в Доме Севастьянова. В торжественной церемонии примут участие уральский полпред Владимир Якушев, председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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