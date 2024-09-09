Самая большая явка на Урале оказалась на довыборах в Артях – 62%

Избирком Свердловской области подвел окончательные итоги по явке избирателей на местные выборы.

Рекордсменом стал Артинский район: на довыборы депутата по округу № 1 пришли 61,91% избирателей, или 642 человека. По предварительным данным, при подсчете голосов лидирует кандидат от «Единой России» – пенсионер Явдат Гимазов. Его поддержали более 80% избирателей.

На довыборы в Алапаевском районе пришли 43,65% избирателей, здесь лидирует Сергей Морозов из Верхней Синячихи – мастер лесозаготовок (ЕР).

Самая низкая явка была на выборах в Кушве – 19,42%. Здесь избрали единоросса Михаила Потапова, начальника карьера.

На выборы в Верхотурье на разных участках пришло от 34% до 46,6% избирателей, в Верхней Туре – от 34,4% до 37%. Лидируют кандидаты из списка «Единой России». Мэр Верхотурья Алексей Лиханов, по предварительным данным, прошел в депутаты по своему округу.

Добавим, на выборах городской думы Екатеринбурга в 2023 году итоговая явка составила 20,6%. Это один из самых низких показателей за всю историю городских выборов. На участки пришли чуть более 230 тысяч избирателей.

Арти, Верхотурье, Елена Владимирова

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